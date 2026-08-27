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¡NO SE ESCONDIÓ! Pato Parodi explica su polémica actitud en la ‘Cochinola’: “Me gusta darlo todo”

Patricio Parodi rompió su silencio tras ser captado con dos jóvenes en Cochinola y sorprendió al hablar sobre los besos y su vida privada.

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    Se pasó de pajaro loco. | Composición Wapa
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    Patricio Parodi decidió pronunciarse luego de que imágenes suyas durante el festival Cochinola generaran comentarios en redes sociales. El integrante de realities fue captado acompañado de dos jóvenes durante el evento de reguetón realizado el sábado 22 de agosto y posteriormente explicó lo ocurrido en el podcast 'La Manada'.

    Lejos de evitar el tema, el modelo habló sobre cómo disfruta actualmente de sus salidas y reconoció que, aunque sabe que puede ser grabado, no pretende limitar completamente su vida por estar constantemente bajo la mirada pública.

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    Patricio Parodi explica qué ocurrió durante Cochinola

    Parodi contó que tuvo dificultades para encontrarse con sus amigos debido a la poca señal telefónica dentro del festival. Incluso aseguró que recorrió el recinto durante varios minutos intentando localizar el box que habían reservado.

    “Me demoré 20 minutos entre que voy, regreso... Caminé por todo Cochinola buscando la mesa, hasta que al final descubrí que estaba en un pedacito ahí. Uno de seguridad me reconoció y me dijo: ‘Pato, tu box está acá, ahí están tus amigos’”, explicó.

    Una vez ubicado con su grupo, decidió disfrutar de la celebración. Sin embargo, admitió que sigue resultándole incómodo descubrir posteriormente que otras personas registraron sus movimientos.

    “No me gusta que me graben, pero no dejo de vivir. Si de repente salgo a hacer mis cosas, me voy a un restaurante a comer con una amiga, me voy al cine con otra amiga de repente o lo que sea, trato de tener mucho cuidado en cómo me muevo”, sostuvo.

    Patricio Parodi responde por imágenes junto a jóvenes

    Sobre las escenas que despertaron especulaciones, el chico reality aseguró que cuando sale de fiesta intenta divertirse sin estar permanentemente preocupado por las cámaras. Incluso habló abiertamente sobre la posibilidad de besar a alguna amiga si existe atracción entre ambos.

    “De repente pasan estas cosas, que estoy un poquito divertido, en mi vacilón, y si de repente siento una atracción por alguna amiga y me provoca besarla, me provoca”, manifestó.

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    Asimismo, Parodi reveló que prefiere quedarse en un lugar cuando está disfrutando con sus amigos, en lugar de continuar la celebración en un after.

    “Hay veces que tengo un grupo de amigos que me dice: ‘Pato, esta fiesta está media monse, vámonos a seguirla acá’, pero ya en la salida y en ir al after ya fue, ya me aburrí. Si estoy ahí con un grupo y estoy divertido, me quedo hasta las últimas, hasta que salga el sol y ya de verdad esté muy cansado como para irme”, explicó.

    De esta manera, Patricio Parodi dejó claro que continuará realizando sus actividades con normalidad pese a la exposición que enfrenta cada vez que aparece en lugares públicos.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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