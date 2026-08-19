¡SE DESATÓ EL DEBATE! Adriana Campos Salazar sale en defensa de su hermana Carla tras el polémico ‘ampay’ y lanza contundente mensaje

Adriana Campos Salazar recibió críticas y mensajes de apoyo tras la polémica protagonizada por su hermana Carla. La actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' guarda silencio.

La actriz no se ha referido sobre el tema de su hermana y Curwen. | Composición Wapa

La actriz no se ha referido sobre el tema de su hermana y Curwen. | Composición Wapa

Adriana Campos Salazar quedó inesperadamente en medio de la controversia que rodea a su hermana, Carla Campos Salazar. La actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' comenzó a recibir numerosos comentarios en sus redes sociales luego de las imágenes difundidas sobre Carla junto a Alonso Grimaldo y las posteriores repercusiones en su relación con Curwen.

Aunque Adriana no tiene participación en lo ocurrido, algunos internautas trasladaron la polémica hasta sus publicaciones de Instagram. La situación generó posiciones enfrentadas: mientras algunos usuarios dejaron comentarios vinculándola con el caso de su hermana, otros exigieron que se respete a la actriz y se mantenga al margen su carrera profesional.

Adriana Campos Salazar recibe críticas y apoyo en redes sociales

Las publicaciones de la actriz se llenaron de comentarios luego de que el caso de Carla Campos Salazar ganara exposición mediática. Entre las reacciones aparecieron comentarios como "Ahora entiendo por qué Thiago (Vernal) salió de esa familia antes, Cam siempre tuvo razón" y "Menos mal Thiago se fue a tiempo xd".

Sin embargo, una parte importante de sus seguidores cuestionó que Adriana sea señalada por una situación protagonizada por otra persona. "Adriana no tiene nada que ver, no le reclamen a ella", comentó una usuaria.

La actriz hizo una publicación en medio de la polémica que protagonizó su hermana.

Otro internauta fue todavía más enfático al pedir que la dejen fuera de la controversia: "No jodan a Adriana, no tiene nada que ver con lo otro por Dios, gente de eme".

También aparecieron mensajes que resaltaron su trayectoria artística. "Aparte que Adriana se diferencia por su talento real, espero que siga los buenos principios", comentó un seguidor. Otro escribió: "Una Campos Salazar con principios, más como tú".

Seguidores destacan la carrera de la actriz de Al Fondo Hay Sitio

En medio de los cuestionamientos, otros usuarios prefirieron enfocarse en el trabajo que Adriana Campos Salazar ha desarrollado en televisión y teatro.

"Adriana no cometas los mismos errores, tienes que destacar siempre con tus principios y valores" y "Que la suerte te abra puertas, ser inteligente las mantenga y ser trabajadora las multiplique", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Usuarios critican a la actriz de Al Fondo Hay Sitio.

Asimismo, sus seguidores más cercanos continuaron mostrando respaldo con frases como "Linda Adri brilla como solo tú sabes", "Bellísima una diosa hermosa" y "Verte en el teatro, siempre te veo, gracias".

Adriana ha ganado mayor reconocimiento gracias a su participación en 'Al Fondo Hay Sitio', además de contar con experiencia en producciones teatrales y otros proyectos audiovisuales.

Adriana Campos Salazar evita pronunciarse sobre la polémica

Pese a la cantidad de mensajes que llegaron hasta sus plataformas digitales, Adriana Campos Salazar no se ha pronunciado directamente sobre las imágenes relacionadas con su hermana.

Se inicio un debate entre los usuarios en las redes sociales.

La actriz ha continuado utilizando sus redes con normalidad y compartiendo contenido vinculado con sus actividades y proyectos. Tampoco ha restringido los comentarios en sus publicaciones, pese a las críticas y mensajes que viene recibiendo.