La Uchulú se conmueve al revelar que enfrenta severos ataques tras anunciar cambio de sexo en el DNIÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Uchulú ha acaparado nuevamente la atención pública al comunicar un avance significativo en su proceso judicial para modificar su nombre y sexo en el Documento Nacional de Identidad (DNI). La comediante mencionó que asistió con su abogado a la primera audiencia en la Corte Superior de Justicia de Ucayali, la cual se resolvió de manera favorable en su búsqueda del reconocimiento legal de su identidad.
A pesar de celebrar este progreso, la creadora de contenido admitió que el proceso ha estado lleno de momentos duros. En un avance de la entrevista que ofrecerá en el programa 'Día D', confesó que sigue siendo objeto de agresiones y comentarios discriminatorios debido a su pertenencia a la comunidad LGBTIQ+.
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Insultos que aún afectan a La Uchulú
En la charla, la exintegrante de 'El reventonazo de la Chola' aseguró que, desde que hizo pública su intención de modificar legalmente su nombre y sexo en el DNI, ha enfrentado constantes objeciones sobre su identidad de género.
No obstante, afirmó que no desistirá y que continuará defendiendo su identidad ante quienes intentan desacreditarla.
"Luchar por mi posición como mujer en la sociedad, a pesar de ser señalada o de que digan que nunca seré mujer, que me llamen hombre, o me insulten con términos denigrantes como maricón o cabro. Es no bajar la cabeza, yo existo y siempre existiré", expresó la artista.
Con estas palabras, La Uchulú dejó claro que, pese a los ataques, seguirá adelante con su proceso para lograr el reconocimiento oficial de su identidad.