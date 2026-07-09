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La Uchulú se conmueve al revelar que enfrenta severos ataques tras anunciar cambio de sexo en el DNI

La actriz cómica La Uchulú reveló que es blanco de insultos tras iniciar su trámite de modificación en el DNI.

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    La Uchulú se conmueve al revelar que enfrenta severos ataques tras anunciar cambio de sexo en el DNI
    La ‘Uchulú’ se quiebra al exponer que RECIBE fuertes ataques tras revelar que desea cambiar su sexo en el DNI | Composición Wapa | Difusión
    La Uchulú se conmueve al revelar que enfrenta severos ataques tras anunciar cambio de sexo en el DNI

    La Uchulú ha acaparado nuevamente la atención pública al comunicar un avance significativo en su proceso judicial para modificar su nombre y sexo en el Documento Nacional de Identidad (DNI). La comediante mencionó que asistió con su abogado a la primera audiencia en la Corte Superior de Justicia de Ucayali, la cual se resolvió de manera favorable en su búsqueda del reconocimiento legal de su identidad.

    A pesar de celebrar este progreso, la creadora de contenido admitió que el proceso ha estado lleno de momentos duros. En un avance de la entrevista que ofrecerá en el programa 'Día D', confesó que sigue siendo objeto de agresiones y comentarios discriminatorios debido a su pertenencia a la comunidad LGBTIQ+.

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    Insultos que aún afectan a La Uchulú

    En la charla, la exintegrante de 'El reventonazo de la Chola' aseguró que, desde que hizo pública su intención de modificar legalmente su nombre y sexo en el DNI, ha enfrentado constantes objeciones sobre su identidad de género.

    No obstante, afirmó que no desistirá y que continuará defendiendo su identidad ante quienes intentan desacreditarla.

    "Luchar por mi posición como mujer en la sociedad, a pesar de ser señalada o de que digan que nunca seré mujer, que me llamen hombre, o me insulten con términos denigrantes como maricón o cabro. Es no bajar la cabeza, yo existo y siempre existiré", expresó la artista.

    Con estas palabras, La Uchulú dejó claro que, pese a los ataques, seguirá adelante con su proceso para lograr el reconocimiento oficial de su identidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    La Uchulú se conmueve al revelar que enfrenta severos ataques tras anunciar cambio de sexo en el DNI
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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