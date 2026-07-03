¿TERMINÓ TODO? Kevin Díaz anuncia su SOLTERÍA frente a Onelia Molina tras su ENCUENTRO con famoso exfutbolista

Las especulaciones sobre la relación entre Onelia Molina y Kevin Díaz se reavivaron tras una escena en vivo, en la que el modelo respondió sobre su estado sentimental ante las cámaras.

Las especulaciones sobre el vínculo entre Onelia Molina y Kevin Díaz volvieron a encenderse luego de una inesperada escena en vivo. Una declaración frente a cámaras, sumada a recientes imágenes que involucran a la chica reality con el exfutbolista uruguayo Diego Lugano, provocó una ola de comentarios entre sus seguidores. Lo que parecía una simple dinámica televisiva terminó generando interrogantes sobre el verdadero estado de una relación que, en los últimos meses, había despertado el interés del público.

Kevin Díaz sorprende al reafirmar que está soltero frente a Onelia Molina

Durante una reciente edición de 'Esto es Guerra', Katia Palma se encontraba mencionando a los integrantes que actualmente están solteros dentro del programa cuando se dirigió a Kevin Díaz para preguntarle directamente si compartía la misma situación sentimental que sus compañeros.

Ante la consulta, el modelo venezolano levantó el dedo de su mano derecha, gesto que fue interpretado como una confirmación de que se encuentra soltero. De inmediato, las cámaras enfocaron a Onelia Molina, quien en un primer momento mostró una expresión seria, aunque después terminó reaccionando entre risas.

El momento no pasó desapercibido para los seguidores del reality, especialmente porque se produjo poco después de que la odontóloga fuera vinculada con un encuentro junto al exfutbolista Diego Lugano.

Posteriormente, Kevin Díaz fue abordado por las cámaras de 'América Espectáculos', donde fue consultado acerca de la situación actual con Onelia y sobre las imágenes que generaron comentarios en redes sociales.

"No, nada, todo bien, no tengo mucho que decir ahí. Ella es libre, es una mujer soltera, puede hacer lo que quiera", declaró el integrante del reality.

Kevin Díaz admite que la situación le afecta

En una reciente entrevista, el exchico reality también fue consultado sobre la posibilidad de que Onelia Molina conozca nuevas personas mientras disfruta de su etapa de soltería.

Lejos de mostrarse incómodo en un inicio, aseguró respetar plenamente las decisiones de la influencer y destacó que ella misma ha manifestado públicamente su deseo de disfrutar esta nueva etapa de su vida.

"Normal, ella es libre de hacer lo que quiera y ella lo ha dicho en anteriores ocasiones que va a conocer a otras personas y está disfrutando de su soltería así que todo bien", comentó.

Sin embargo, conforme avanzó la entrevista, Kevin Díaz dejó entrever que la situación no le resulta completamente indiferente. Aunque reiteró que respeta la libertad de Onelia Molina, reconoció que emocionalmente también experimenta sentimientos frente a lo que ocurre. “No se puede tapar el sol con un dedo, obviamente uno como persona también siente", confesó.