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Pamela López y Dayron Martin vistos en FIESTA tras fin de romance con Paul Michael, pese a batalla legal por ser llamada AMANTE

Tras su separación de Paul Michael, Pamela López volvió a generar atención mediática luego de que las cámaras de ‘Amor y Fuego’ la captaran en el mismo lugar que Dayron Martín.

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    Pamela López y Dayron Martin vistos en FIESTA tras fin de romance con Paul Michael, pese a batalla legal por ser llamada AMANTE
    Pamela López y Dayron Martin vistos en FIESTA
    Pamela López y Dayron Martin vistos en FIESTA tras fin de romance con Paul Michael, pese a batalla legal por ser llamada AMANTE

    A pocas semanas de su separación de Paul Michael, Pamela López volvió a colocarse en el centro de la atención mediática luego de que las cámaras de ‘Amor y Fuego’ la registraran en una discoteca al mismo tiempo que Dayron Martín, con quien en el pasado fue vinculada sentimentalmente y quien la señaló como su presunta amante durante su matrimonio con Anhelí Arias.

    La aún esposa de Christian Cueva reapareció este domingo 28 de junio en un evento de su club de fans ‘KittyPam’, donde fue abordada por el programa de espectáculos en medio de las especulaciones sobre su vida personal tras su reciente ruptura.

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    Según las imágenes difundidas, ambos habrían estado en el mismo local nocturno junto a sus respectivos grupos de amigos, ubicados cerca uno del otro, lo que reavivó los rumores de un supuesto reencuentro. Sin embargo, López negó cualquier tipo de acercamiento con el cantante y descartó que exista algún vínculo actual entre ellos.

    “Hemos visto a Dayron Martin, de repente lo has saludado, te ha querido sacar a bailar..”, le consultaron. Ante ello, respondió tajante: “No existe”. Luego insistieron: “Hay imágenes que han estado al costado”, a lo que ella aclaró: “Sí, pero jamás va a haber imágenes cruzando palabra con él, no hay forma”, mostrando su incomodidad por las especulaciones.

    Como se recuerda, Anhelí Arias acusó en su momento a Pamela López de haber mantenido un vínculo con Dayron Martín cuando él aún era parte de Los Villacorta y estaba casado, señalando que la relación habría durado cerca de dos años. Estas declaraciones fueron parte de un cruce de versiones que también involucró otras polémicas mediáticas entre figuras del espectáculo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López y Dayron Martin vistos en FIESTA tras fin de romance con Paul Michael, pese a batalla legal por ser llamada AMANTE
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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