Magaly Medina arremete contra Rodrigo González tras revelación sobre su servicio comunitario y lanza ADVERTENCIA: "Eso está penado"

Magaly Medina criticó a Rodrigo González y a su reportero tras las acusaciones de Jefferson Farfán, y aseguró que actúan con odio para verla barrer las calles. ¿Tomará acciones legales?

¡Lo dejó claro! Magaly Medina criticó públicamente a Rodrigo González y a su reportero luego de realizar un enlace desde su lugar de servicio comunitario, mientras barría la entrada, y les advirtió de manera contundente que revelar la ubicación exacta es un delito serio. En medio de la controversia generada por Jefferson Farfán, los acusó de estar motivados por un odio personal para verla humillada. ¿Iniciará acciones legales?

Magaly Medina critica a Rodrigo González y su reportero por ‘ayudar’ a Jefferson Farfán

Ante las cámaras de su programa, la presentadora acusó formalmente a Rodrigo González de colaborar con Jefferson Farfán para ir contra ella, luego de que, en su show, enviara a un reportero a la entrada de la Parroquia Nuestra Señora de Loreto para barrer. Medina cuestionó que la expongan de esta manera.

“Hoy, los reporteros que son enviados por sus superiores, quienes también están movidos por la venganza y el odio, personas que definitivamente no simpatizan conmigo y nunca volverán a ser mis amigos, aún me asombran con este nivel de rencor y servilismo hacia Farfán. Este reportero barriendo las calles, como seguramente querría verme el conductor de ese programa y Farfán, deberían informarse más sobre el Código Penal y el servicio comunitario”, expresó Magaly Medina.