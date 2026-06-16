Magaly Medina arremete contra Rodrigo González tras revelación sobre su servicio comunitario y lanza ADVERTENCIA: "Eso está penado"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Lo dejó claro! Magaly Medina criticó públicamente a Rodrigo González y a su reportero luego de realizar un enlace desde su lugar de servicio comunitario, mientras barría la entrada, y les advirtió de manera contundente que revelar la ubicación exacta es un delito serio. En medio de la controversia generada por Jefferson Farfán, los acusó de estar motivados por un odio personal para verla humillada. ¿Iniciará acciones legales?
Magaly Medina critica a Rodrigo González y su reportero por ‘ayudar’ a Jefferson Farfán
Ante las cámaras de su programa, la presentadora acusó formalmente a Rodrigo González de colaborar con Jefferson Farfán para ir contra ella, luego de que, en su show, enviara a un reportero a la entrada de la Parroquia Nuestra Señora de Loreto para barrer. Medina cuestionó que la expongan de esta manera.
“Hoy, los reporteros que son enviados por sus superiores, quienes también están movidos por la venganza y el odio, personas que definitivamente no simpatizan conmigo y nunca volverán a ser mis amigos, aún me asombran con este nivel de rencor y servilismo hacia Farfán. Este reportero barriendo las calles, como seguramente querría verme el conductor de ese programa y Farfán, deberían informarse más sobre el Código Penal y el servicio comunitario”, expresó Magaly Medina.
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En ese instante, recordó a Rodrigo González que violar su privacidad es ilegal: “Hacer público el lugar donde se realiza un servicio comunitario es un acto ilegal y se hace con la intención de acosar y estigmatizar, violando mi derecho a la intimidad y a mis datos personales. Esto está penado. Tengo derecho a la protección de mis datos personales; nadie debe exhibir eso, ¿o lo permitiría un Juzgado?”, añadió.