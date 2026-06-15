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Pamela López y Paul Michael no soportaron y habrían TERMINADO SU ROMANCE tras 'La Granja VIP'

La 'tía lisura' de Paul Michael niega cualquier reconciliación con Pamela López después de disputas en 'La Granja VIP'.

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    Pamela López y Paul Michael no soportaron y habrían TERMINADO SU ROMANCE tras 'La Granja VIP'
    Pamela López y Paul Michael no soportaron su fin
    Pamela López y Paul Michael no soportaron y habrían TERMINADO SU ROMANCE tras 'La Granja VIP'

    Tras la conclusión de 'La Granja VIP', con Pamela López en el segundo lugar, la conocida 'tía lisura' de Paul Michael parece haber confirmado el fin de su relación con él, luego de reprochar los evidentes malos tratos hacia su sobrino en los últimos momentos del programa, en el que resultó ganadora Shirley Arica.

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    Pamela López y Paul Michael habrían roto tras 'La Granja VIP'

    El cierre de 'La Granja VIP' fue ampliamente comentado tras la victoria de Shirley Arica y el segundo puesto de Pamela López. Mientras algunos participantes disfrutaban del momento, la esposa de Christian Cueva enfrentaba críticas por sus controversiales comportamientos hacia el cantante.

    Tras salir del programa, López generó enemistades. Su principal crítica fue la 'tía lisura' de Paul Michael, quien rechazó tajantemente el desprecio que la animadora mostró hacia él en momentos cruciales. Eso habría llevado al cantante a tomar conciencia y terminar la relación.

    Pamela López y Paul Michael habrían puesto fin a su relación tras el fin de ‘La Granja VIP’
    Pamela López y Paul Michael habrían puesto fin a su relación tras el fin de ‘La Granja VIP’

    La tía, en una reunión con su sobrino, habría confirmado la ruptura tras un año de relación y señaló que es improbable un regreso debido a las humillaciones sufridas por el joven músico.

    “No habrá reconciliación, eso está claro. No habrá reconciliación y sé bien por qué lo digo”, enfatizó la tía de Paul Michael, en lo que muchos percibieron como una confirmación de la separación.

    También indicó que su sobrino le confió lo que realmente ocurrió en sus discusiones con López y dejó claro que no todo era parte del reality, pues expresó su molestia y afirmó que hablaría esos temas directamente y en privado.

    “Mi sobrino se reunió con nosotros y reveló toda la verdad. Sabemos lo que pasó realmente, pero lo discutiremos en privado”, añadió.

    Además, el día de la final, la tía celebró el triunfo de Shirley Arica y criticó abiertamente a los seguidores de Pamela López.

    “Ahí lo tienen. Gastaron su dinero, bien hecho, ¡friéguense, KittyPam!”, expresó enérgicamente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López y Paul Michael no soportaron y habrían TERMINADO SU ROMANCE tras 'La Granja VIP'
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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