¡IDENTIDAD AL DESCUBIERTO! ¿Quién es ‘La Chocolatita’, la mujer captada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?

El jugador de Alianza Lima, Pedro Aquino , fue grabado con Raiza Martínez, quien se hace llamar 'La Chocolatita'. A pesar de estar casado, compartieron momentos íntimos. ¿Quién es esta modelo y a qué se dedica?

Conoce a 'La Chocolatita', mujer AMPAYADA con Pedro Aquino pese a que tiene esposa. | Composición Wapa

Conoce a 'La Chocolatita', mujer AMPAYADA con Pedro Aquino pese a que tiene esposa. | Composición Wapa

El reconocido futbolista de Alianza Lima, Pedro Aquino, es centro de controversia debido a su relación con Raiza Martínez, apodada ‘La Chocolatita’. Tras 12 años de matrimonio con Katherine Fernández, el jugador fue expuesto en el programa 'Magaly TV: la firme' por sus supuestas infidelidades. Esta reciente polémica pone en la mira la figura de Raiza, ¿cuál es su ocupación actual?

Conoce a ‘La Chocolatita’, involucrada en el escándalo con Pedro Aquino

El 28 de abril, Pedro Aquino fue captado visitando la residencia de Raiza Martínez en Surquillo. Magaly Medina dio a conocer estos encuentros que resaltan las acciones del futbolista desde diciembre del 2025, pese a estar casado. Según declaraciones, los dos tuvieron un acercamiento de 12 minutos y Aquino le solicitaba con frecuencia fotos íntimas por WhatsApp, a lo que Raiza accedió durante meses antes de su primer encuentro.

Este hecho despierta curiosidad sobre cómo Aquino llegó a conocerla y qué motiva a Raiza, quien se autodenomina ‘La Chocolatita’ en redes, a compartir dicho contenido. Martínez es reconocida como modelo de contenido para adultos, según se describe en su perfil de Instagram.

¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?

Raiza utiliza emojis en su descripción y detalla sus múltiples perfiles sociales. En ellas, aparece en lencería y realiza sesiones de fotos, buscando atraer a más seguidores que se suscriban para ver contenido exclusivo.

¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?

En sus redes se menciona OnlyFans, una plataforma para contenido adulto pago. También se describe como ‘modelo, creadora de videos y anfitriona’. En una publicación de su página sin censura se puede leer: “Entra aquí, ya te dejaron o no te dejaron”.

¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?

La modelo también es protagonista de videoclips y ha trabajado con marcas de lencería. Además, participa en un proyecto musical con el cantante urbano Alejandro del Barrio.

¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?

Aquino habría notado sus fotos en Instagram, lo que lo llevó a contactarla solicitándole su número de teléfono, continuando así la comunicación regular. A menudo le pedía contenido exclusivo que ella compartía de manera puntual.

“Disfruté mucho el momento contigo. Me encantaría verte a diario (…) Mándame una foto desnuda, bebé”, son parte de los mensajes intercambiados entre el jugador y Raiza.



¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?