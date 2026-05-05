Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - LA MEJOR NOTICIA | CTS ya se puede pagar desde hoy lunes 4 de mayo: ¿Cuándo es la fecha límite?

¡IDENTIDAD AL DESCUBIERTO! ¿Quién es ‘La Chocolatita’, la mujer captada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?

El jugador de Alianza Lima, Pedro Aquino, fue grabado con Raiza Martínez, quien se hace llamar 'La Chocolatita'. A pesar de estar casado, compartieron momentos íntimos. ¿Quién es esta modelo y a qué se dedica?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡IDENTIDAD AL DESCUBIERTO! ¿Quién es ‘La Chocolatita’, la mujer captada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?
    Conoce a 'La Chocolatita', mujer AMPAYADA con Pedro Aquino pese a que tiene esposa. | Composición Wapa
    ¡IDENTIDAD AL DESCUBIERTO! ¿Quién es ‘La Chocolatita’, la mujer captada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?

    El reconocido futbolista de Alianza Lima, Pedro Aquino, es centro de controversia debido a su relación con Raiza Martínez, apodada ‘La Chocolatita’. Tras 12 años de matrimonio con Katherine Fernández, el jugador fue expuesto en el programa 'Magaly TV: la firme' por sus supuestas infidelidades. Esta reciente polémica pone en la mira la figura de Raiza, ¿cuál es su ocupación actual?

    Conoce a ‘La Chocolatita’, involucrada en el escándalo con Pedro Aquino

    El 28 de abril, Pedro Aquino fue captado visitando la residencia de Raiza Martínez en Surquillo. Magaly Medina dio a conocer estos encuentros que resaltan las acciones del futbolista desde diciembre del 2025, pese a estar casado. Según declaraciones, los dos tuvieron un acercamiento de 12 minutos y Aquino le solicitaba con frecuencia fotos íntimas por WhatsApp, a lo que Raiza accedió durante meses antes de su primer encuentro.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Pamela Franco ‘chotea’ en vivo a Christian Cueva tras su mensaje sobre su hija: "Es solo un compañero"

    Este hecho despierta curiosidad sobre cómo Aquino llegó a conocerla y qué motiva a Raiza, quien se autodenomina ‘La Chocolatita’ en redes, a compartir dicho contenido. Martínez es reconocida como modelo de contenido para adultos, según se describe en su perfil de Instagram.

    ¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?
    ¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?

    Raiza utiliza emojis en su descripción y detalla sus múltiples perfiles sociales. En ellas, aparece en lencería y realiza sesiones de fotos, buscando atraer a más seguidores que se suscriban para ver contenido exclusivo.

    ¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?
    ¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?

    En sus redes se menciona OnlyFans, una plataforma para contenido adulto pago. También se describe como ‘modelo, creadora de videos y anfitriona’. En una publicación de su página sin censura se puede leer: “Entra aquí, ya te dejaron o no te dejaron”.

    ¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?
    ¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?

    La modelo también es protagonista de videoclips y ha trabajado con marcas de lencería. Además, participa en un proyecto musical con el cantante urbano Alejandro del Barrio.

    ¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?
    ¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?

    Aquino habría notado sus fotos en Instagram, lo que lo llevó a contactarla solicitándole su número de teléfono, continuando así la comunicación regular. A menudo le pedía contenido exclusivo que ella compartía de manera puntual.

    “Disfruté mucho el momento contigo. Me encantaría verte a diario (…) Mándame una foto desnuda, bebé”, son parte de los mensajes intercambiados entre el jugador y Raiza.

    ¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?
    ¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?
    wapa.pe

    PUEDES VER: Brunella Horna lanza terrible calificativo contra Pamela Franco por salir con Christian Cueva: "Está con la z..."

    ¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?
    ¿Quién es ‘La Chocolatita’ ampayada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡IDENTIDAD AL DESCUBIERTO! ¿Quién es ‘La Chocolatita’, la mujer captada con Pedro Aquino pese a que tiene esposa?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Pedro Aquino es AMPAYADO visitando a ‘La Chocolatita’ pese a tener esposa

    Pamela Franco ‘chotea’ en vivo a Christian Cueva tras su mensaje sobre su hija: "Es solo un compañero"

    Brunella Horna lanza terrible calificativo contra Pamela Franco por salir con Christian Cueva: "Está con la z..."

    Mamá de Karen Dejo impacta con su increíble juventud en foto que dejó en shock a fans

    Esposa de Reimond Manco NO LO PERDONA y decide SEPARARSE tras ser expuesto por mujer: "Me duele profundamente"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;