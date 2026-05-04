Pamela López sorprendió al contar una polémica llamada de Brunella Horna en la que criticó a Pamela Franco tras saber que Christian Cueva estuvo en su fiesta de cumpleaños.

Pamela López dejó a muchos impactados al contarle a Gabriela Herrera cómo se enteró de la segunda traición de Christian Cueva con Pamela Franco, justo cuando estaban en medio de una reconciliación. Desde Miami, donde había ido a buscarlo, fue Brunella Horna quien la llamó y aclaró su opinión sobre Pamela Franco, cuando el vehículo de la anfitriona, manejado por ‘Aladino’, apareció en la celebración de la cantante.

Revelan llamada polémica de Brunella Horna criticando a Pamela Franco

Pamela López relató a Gabriela Herrera los detalles del momento en que supo que Christian Cueva le había sido infiel nuevamente con Pamela Franco, justo en plena reconciliación tras confesarle todas sus infidelidades anteriores.

“No tenía ningún mensaje cuando él solía enviarme saludos cariñosos como ‘mi cachetona, gordita, mi reina, buenos días, que Dios te bendiga'. Aquel día no había nada en mi teléfono, lo que me resultó muy extraño, pero no quería dar el paso yo, me consideraba la víctima, así que no le escribí. Pasó la tarde y la noche sin señales de vida”, comenzó a explicar.

Esto sucedió cuando López viajó a Miami en 2024 para acompañar al futbolista por la Copa América. Él regresó antes al Perú. Justo antes del viaje, desapareció de los mensajes, aunque estaba detrás de su perdón, lo que la hizo sospechar y tomar una decisión.

“De camino al aeropuerto, dejando a mi amiga, ya que mi vuelo era al día siguiente, empecé a sentir miedo y le dije a mi amiga, ‘Romy, siento miedo, no quiero viajar a Lima’. Ella me preguntó por qué si estaban mis hijos y mi marido allí. No sabía por qué, solo no quería ir. Le pedí que cambiara los pasajes. No había escrito nada, ni él a mí, lo cual era una señal de alerta”, explicó.

En ese momento, Brunella Horna la llamó y le advirtió sobre unas imágenes en las que aparecería ‘Aladino’ en una fiesta de Pamela Franco, lo que confirmó otra infidelidad. La rubia sorprendió con sus fuertes palabras sobre la pareja de ‘Aladino’.

“Llegando a casa, Brunella me escribió, ‘Pam, ¿estás?’. Respondí, ‘sí amiga, ¿qué pasó?’. Me dijo, ‘Te voy a llamar, pero necesito que estés tranquila’. Me comentó que saldrían unas imágenes en ‘Amor y Fuego’. ‘¿Tú tienes una camioneta, una Ford negra con esa placa?’ Esa camioneta estuvo el último martes en el cumpleaños de la z…”, detalló.

Horna confirmó el número de placa y le brindó apoyo emocional a la organizadora de eventos para lidiar con la situación. Incluso Richard Acuña la apoyó pese a ser amigo de Cueva.