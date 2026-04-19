Renato Rossini Jr., hijo del actor Renato Rossini , lanzó dos fuertes publicaciones tras ser eliminado de ‘ La Granja VIP’ , generando polémica. en TV

¡Lanza dardo! Renatto Rossini Jr. tras su salida de 'La Granja VIP' no se guardó nada y generó polémica con sus declaraciones. El modelo aseguró que, a lo largo del reality de convivencia, se habrían incorporado reglas que no estaban previamente establecidas, lo que habría cambiado por completo el desarrollo del juego y su estrategia dentro de la competencia televisiva.

El hijo del actor Renato Rossini explicó lo ocurrido y las razones de su incomodidad tras ser eliminado este sábado 18 de abril.

“Nuestra estrategia era clara: asumir el riesgo, tomar el control del viernes de traición y definir nosotros el rumbo del juego. No improvisamos, pensamos varios pasos antes. Pero en el camino, aparecieron reglas que no estaban en el papel”, indicó.

Renato Rossini Jr. hace acusación contra ‘La Granja vip Perú'.

Asimismo, Renato Rossini Jr. señaló: “Nos hablaron de ‘Fair play’ cuando nunca fue parte de las reglas que nos dieron. Y con eso se cambió completamente el escenario: nos quitaron la posibilidad de ejecutar la jugada como estaba planeada. De un movimiento pensado para controlar votos, pasamos a dividirlos”.

El modelo aseguró que no busca romper códigos ni revelar información indebida, aunque dejó un mensaje implícito: “el que entendió, entendió”. Además, afirmó: “Yo me voy tranquilo, porque no vine a ser uno más, vine a jugar”.

En un segundo post, Renatto Rossini Jr. descartó regresar a 'La Granja VIP' incluso si existiera un repechaje.

Renato Rossini Jr. hace acusación contra ‘La Granja vip Perú'.

“No voy a volver, incluso si existe la posibilidad de un repechaje. No es una decisión desde el enojo, es desde el respeto: por mí, por el juego y por los jugadores que están ahí adentro, aislados y dando todo sin tener el panorama completo. Yo entré a competir bajo ciertas reglas. Cuando eso cambia en el camino, ya no es el mismo juego en el que decidí participar”, remarcó.