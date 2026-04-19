Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Precio del dólar hoy en Perú: así se cotiza tras revertir tendencia al alza este 16 de abril

Samahara LANZA frase a Renato Rossini Jr. tras comprometerse y desata polémica: "En otra vida me hubiera gustado coincidir contigo"

Samahara Lobatón impacta al confesar a Renato Rossini Jr. que le hubiera gustado coincidir con él “en otra vida” en La Granja VIP Perú.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Samahara LANZA frase a Renato Rossini Jr. tras comprometerse y desata polémica: "En otra vida me hubiera gustado coincidir contigo"
    Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. son relacionados. | Composición Wapa
    Samahara LANZA frase a Renato Rossini Jr. tras comprometerse y desata polémica: "En otra vida me hubiera gustado coincidir contigo"

    Lo que parecía una simple dinámica dentro de La Granja VIP Perú terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del reality. Samahara Lobatón dejó de lado la estrategia por unos minutos y sorprendió con una confesión directa hacia Renato Rossini Jr.

    Samahara Lobatón sorprende con inesperada confesión a Renato Rossini Jr.

    Durante la noche de nominación, la influencer eligió al modelo como parte del juego, pero su discurso tomó un giro completamente distinto. Lejos de la tensión habitual, optó por hablar desde lo emocional y dejó una frase que encendió las redes.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Pamela Franco se confiesa y revela por primera vez la condición que enfrentaría su hija con Christian Domínguez

    “Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato”.

    El comentario generó sorpresa inmediata entre los participantes y abrió paso a un momento cargado de sinceridad, donde Samahara no dudó en destacar las cualidades de su compañero.

    “Eres una persona súper inteligente, me pareces súper estratega. Me parece que debes mostrarte con lo bonito que tiene tu corazón. Tienes que modular muchas veces o pensar un poco antes de hablar. Te lo he dicho millones de veces. Me caes súper bien, sé que podemos ser un buen equipo”, añadió.

    “En otra vida, tal vez”: la aclaración que lo cambia todo

    Las palabras de Samahara no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron preguntas dentro del set. Fue entonces cuando tuvo que explicar el verdadero significado de su comentario.

    “Me llevo muy bien con él, Renato me viene molestando...”, dijo entre risas, dejando ver la complicidad que existe entre ambos.

    Sin embargo, la gran interrogante llegó de forma directa: “En otra vida, ¿hubiera podido pasar algo?”. Ante ello, la hija de Melissa Klug no dudó en responder con total honestidad.

    “En otra vida, tal vez; en esta, estoy comprometida y a punto de casarme”.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Samahara comete tremendo error mientras hace oración y desata indignación en usuarios: "Qué falta de respeto, cómo permiten"

    Con esa frase, dejó claro que, pese a la conexión evidente, su presente está enfocado en su relación con Youna, con quien recientemente confirmó su compromiso.

    Halagos, complicidad y un cierre que dio de qué hablar

    Antes de terminar su intervención, Samahara volvió a elogiar a Renato Rossini Jr., reforzando la buena relación que mantienen dentro del reality.

    “Eres un chico guapísimo, Renato, un chico súper inteligente; que nadie te haga creer lo contrario”, expresó.

    El momento cerró con un abrazo entre ambos, dejando en el aire una mezcla de complicidad, respeto y lo que muchos interpretan como una conexión que pudo haber sido diferente en otro contexto.

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara LANZA frase a Renato Rossini Jr. tras comprometerse y desata polémica: "En otra vida me hubiera gustado coincidir contigo"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Pamela Franco se confiesa y revela por primera vez la condición que enfrentaría su hija con Christian Domínguez

    Paco Bazán se burla EN VIVO de Reimond Manco tras chats comprometedores y advierte: “Si Yaco falla, se pudre todo"

    Samahara comete tremendo error mientras hace oración y desata indignación en usuarios: "Qué falta de respeto, cómo permiten"

    Pamela Franco rompe en llanto al exponer momentos difíciles de su relación con Domínguez en entrevista con Andrea Llosa

    Dilbert sorprende al confesar que estuvo enamorado de Janet Barboza y le compuso una canción: “Lo que siento por usted…”

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela Franco CONFIRMA por primera vez que Cueva le fue INFIEL a Pamela López con ella y revela desde cuándo ocurrió

    Novia de Chávarri envía DESGARRADOR MENSAJE tras escuchar que él y Gabriela admiten que se gustan: “Se ha burlado de mí”

    Magaly Medina deja impactados a todos al confesar el polémico método que utilizó para bajar de peso en poco tiempo

    Tatiana Astengo lanza dura crítica tras elecciones 2026: “Han votado por la corrupción”

    Renato Rossini y Pati Lorena lanzan frases ofensivas contra Mónica Torres en la Granja VIP

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;