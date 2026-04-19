Samahara LANZA frase a Renato Rossini Jr. tras comprometerse y desata polémica: "En otra vida me hubiera gustado coincidir contigo"

Samahara Lobatón impacta al confesar a Renato Rossini Jr. que le hubiera gustado coincidir con él “en otra vida” en La Granja VIP Perú .

Lo que parecía una simple dinámica dentro de La Granja VIP Perú terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del reality. Samahara Lobatón dejó de lado la estrategia por unos minutos y sorprendió con una confesión directa hacia Renato Rossini Jr.

Samahara Lobatón sorprende con inesperada confesión a Renato Rossini Jr.

Durante la noche de nominación, la influencer eligió al modelo como parte del juego, pero su discurso tomó un giro completamente distinto. Lejos de la tensión habitual, optó por hablar desde lo emocional y dejó una frase que encendió las redes.

“Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato”.

El comentario generó sorpresa inmediata entre los participantes y abrió paso a un momento cargado de sinceridad, donde Samahara no dudó en destacar las cualidades de su compañero.

“Eres una persona súper inteligente, me pareces súper estratega. Me parece que debes mostrarte con lo bonito que tiene tu corazón. Tienes que modular muchas veces o pensar un poco antes de hablar. Te lo he dicho millones de veces. Me caes súper bien, sé que podemos ser un buen equipo”, añadió.

“En otra vida, tal vez”: la aclaración que lo cambia todo

Las palabras de Samahara no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron preguntas dentro del set. Fue entonces cuando tuvo que explicar el verdadero significado de su comentario.

“Me llevo muy bien con él, Renato me viene molestando...”, dijo entre risas, dejando ver la complicidad que existe entre ambos.

Sin embargo, la gran interrogante llegó de forma directa: “En otra vida, ¿hubiera podido pasar algo?”. Ante ello, la hija de Melissa Klug no dudó en responder con total honestidad.

“En otra vida, tal vez; en esta, estoy comprometida y a punto de casarme”.

Con esa frase, dejó claro que, pese a la conexión evidente, su presente está enfocado en su relación con Youna, con quien recientemente confirmó su compromiso.

Halagos, complicidad y un cierre que dio de qué hablar

Antes de terminar su intervención, Samahara volvió a elogiar a Renato Rossini Jr., reforzando la buena relación que mantienen dentro del reality.

“Eres un chico guapísimo, Renato, un chico súper inteligente; que nadie te haga creer lo contrario”, expresó.