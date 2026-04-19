María Pía Copello se emocionó al reencontrarse con su hijo, tras su llegada a Perú por unos días. La reacción del joven generó sorpresa.

María Pía Copello se reencuentra con su hijo, pero su reacción sorprende | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

María Pía Copello se reencuentra con su hijo, pero su reacción sorprende | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

La presentadora e influencer María Pía Copello volvió a captar la atención del público tras la celebración por los 50 años de su esposo, Samuel Dyer, evento que reunió a familiares y amigos cercanos. No obstante, uno de los detalles que más llamó la atención fue la ausencia de su hijo mayor, Samuel Dyer Jr., quien actualmente reside en Estados Unidos debido a sus estudios. Ahora, el joven regresó al Perú para reencontrarse con su familia, pero una reacción de su parte dejó en shock a la exanimadora infantil.

María Pía Copello se reencuentra con su hijo, pero él sorprende con reacción

Como es de costumbre, en su cuenta de Instagram, la exconductora compartió un video del emotivo momento en el que recibe a su primogénito tras su llegada al país. En las imágenes se aprecia a María Pía visiblemente emocionada, aunque procura contener las lágrimas para evitar críticas en redes sociales.

“No puedo llorar, después me critican. Te he preparado tu comida favorita”, comenta al inicio del clip. Ante ello, Samuel Dyer Jr. reacciona con sorpresa y le pregunta: “¿Tú has preparado?”, a lo que ella responde entusiasmada: “Sí con estas manitas, además, he preparado una agenda increíble. Mañana vamos a ir a comprar, el martes vamos a visitar a mami Lu”.

Sin embargo, el joven interrumpe la lista de planes y responde con una frase breve que deja a su madre entre risas: “Ya, mami. Ahí vemos”.

En la descripción de la publicación, la figura pública también dedicó unas palabras sobre el reencuentro familiar: “¡Sammy vuelve a casa! Pero solo por unos días. No puede vivir sin su mamita. Y lo mejor es que le encantaron todos los planes que tengo para estos días”, sostuvo.

Samuel Dyer Copello debuta en el mundo de la moda con su marca y presenta su primera colección

Samuel Dyer Copello, primogénito de la exconductora de televisión María Pía Copello, decidió incursionar en la industria textil con el lanzamiento de su propia firma de moda llamada avoid.pe. Aunque actualmente reside en Estados Unidos por motivos académicos, el joven viajó a Perú por unos días para realizar la grabación del material promocional y presentar oficialmente su primera línea de prendas titulada The Legacy Collection.