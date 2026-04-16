¿Quién es Dante Gebel? El pastor vinculado a Milett Figueroa que da de qué hablar

¿ Milett Figueroa con un pastor famoso? Revelan quién es Dante Gebel y el origen del rumor que sacude la farándula.

El nombre de Milett Figueroa volvió a encender la conversación en la farándula internacional, esta vez no por su carrera ni por su mediática relación pasada, sino por un rumor que cruzó fronteras. Todo comenzó en Argentina y terminó instalándose en la agenda local tras un informe emitido en el programa 'Magaly TV La Firme', que optó por poner contexto antes que lanzar afirmaciones.

El rumor que conecta a Milett con un influyente pastor argentino

Durante un enlace en vivo, el periodista argentino Mati Vázquez adelantó versiones que empezaban a circular en su país sobre un supuesto nuevo interés sentimental en la vida de la modelo peruana. Sin embargo, dejó claro desde el inicio que no se trataba de una confirmación.

“Estuve averiguando información delicada sobre el posible nuevo… amor, se puede decir entre comillas, o nuevo hombre que apareció en la vida de Milett. Esto es una exclusiva que te quiero contar a vos”, señaló.

El dato, aún en terreno especulativo, tomó fuerza cuando se mencionó un nombre que rápidamente generó curiosidad mediática: “Acá empezó a correr el nombre de una persona llamada Dante, Dante Gebel”.

A partir de ahí, el programa decidió ampliar el panorama y explicar quién es este personaje y por qué su figura empezó a vincularse con la actriz peruana. El informe incluso ironizó sobre el estilo de la prensa argentina: “Nuestros coleguitas argentinos… a los que les aloca, les fascina, les encanta el chimento y el show, ahora nos han salido con que Milechi no estaría pasándola triste tras la separación con Tinelli, sino que ya le habría encontrado reemplazo”.

¿Quién es Dante Gebel y por qué genera tanto interés?

Lejos de ser un desconocido, Dante Gebel es una figura consolidada en el mundo religioso y mediático. El informe lo describió como: “Un patita recontra conocido… un hombre de fe, un pastor que llena estadios”.

Su impacto no se limita a lo espiritual. A lo largo de los años ha sabido construir una presencia sólida en televisión, combinando entretenimiento con mensajes motivacionales. En su programa ha recibido a figuras de alto perfil, en un formato que mezcla espectáculo y reflexión. “Pero por ahora tenemos a la gran figura estelar… Marcelo, ¡Hugo Tinelli!”, se escucha en uno de los clips difundidos.

Uno de los detalles más llamativos de su formato es la manera en que logra convocar invitados: “Él no paga las entrevistas, pero te ofrece algo bastante tentador… te invita con un acompañante a pasar cinco días en Los Ángeles, en un hotel cinco estrellas, todo cubierto”.

Un discurso que conecta con millones

Parte de su éxito radica en su estilo directo y emocional. Sus mensajes suelen girar en torno a la gratitud, la fe y la superación personal. Durante el informe, se recordaron algunas de sus frases más representativas: “Si te levantaste esta mañana con más salud que enfermedad, sos más afortunado que millones…” y “Si tenés comida en tu refrigerador… sos más rico que el setenta y cinco por ciento del mundo”.

Esa narrativa ha sido clave para consolidar su influencia. “No es político ni dueño del rating… entonces, ¿de dónde viene su poder? Precisamente de la fe”, se remarca en el reportaje.

Entre la exposición mediática y su vida personal

El perfil también incluyó aspectos de su vida privada, destacando su rol familiar: “El pastor es casado y tiene cuatro hijos y para él su familia es lo más importante”.

Además, su figura ha generado interés incluso fuera del ámbito religioso. Ante una eventual incursión política, respondió sin cerrarse a la idea: “No lo descarto”.

¿Qué hay de cierto en el vínculo con Milett?

Pese al ruido mediático, el propio informe fue enfático en aclarar que no existe confirmación sobre una relación entre Milett Figueroa y Dante Gebel. Todo surge de versiones replicadas en programas de espectáculos argentinos.

Frases como “Parece que la última vez que llegó a Panamá… llegó con el pastor Dante Gebel. ¿Vos te lo imaginás?” o “Me contaron que en un aeropuerto hubo una situación muy cercana…” reflejan el tono especulativo que rodea la historia.