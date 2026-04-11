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Tula Rodríguez expone el firme y contundente motivo por el que no votará en las presidenciales 2026 “Lamentablemente”

Tula Rodríguez sorprendio a usuarios al anunciar que no participará en las elecciones presidenciales 2026 y expresó su pesar por una fuerte razón.

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    Tula Rodríguez expone el firme y contundente motivo por el que no votará en las presidenciales 2026 “Lamentablemente”
    Tula Rodríguez detalla el contundente motivo por el que no votará en elecciones presidenciales 2026. | Composición Wapa | Instagram
    Tula Rodríguez expone el firme y contundente motivo por el que no votará en las presidenciales 2026 “Lamentablemente”

    Tula Rodríguez sorprendió al revelar que no podrá participar en las elecciones presidenciales 2026, este domingo 12 de abril, debido a un viaje fuera del país junto a su hija. A través de sus redes sociales, la actriz explicó que su ausencia en el Perú coincide con la jornada electoral, lo que le impedirá cumplir con su deber cívico, ya que prioriza acompañar a su hija en nueva etapa de su vida, lo que la llevó a tomar esta decisión.

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    Tula Rodríguez revela el motivo por el cual no votará en elecciones 2026

    A través de sus historias de Instagram, la empresaria contó que viajó al extranjero para acompañar a su hija Valentina, fruto de su relación con el fallecido gerente de televisión Javier Carmona. La joven comenzará sus estudios superiores fuera del país, por lo que su madre decidió estar presente en este momento importante.

    “Ya llegamos al destino donde Valicha va a estudiar… gracias por los buenos deseos, por estar siempre pendientes y sus oraciones”, expresó la actriz, mostrando parte del proceso de adaptación de su hija antes de ingresar al campus universitario. No obstante, este viaje coincidió con las elecciones presidenciales en Perú, lo que le impidió participar en el proceso.

    La actriz de ‘Los otros Concha’ también manifestó su preocupación por el futuro del país y su deseo de que el próximo gobernante brinde estabilidad. “Ojalá que quien entre pueda llevar bien al país porque nos conviene a todos tener puestos de trabajo, poder expresarnos libremente, poder vivir en armonía”, señaló. Además, se mostró esperanzada de poder votar en una eventual segunda vuelta electoral.

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    Tula Rodríguez conmueve al anunciar la partida de su hija

    A través de su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez compartió un video que movió las fibras de sus seguidores, generando diversas reacciones. La exconductora reveló que atraviesa un momento difícil y agridulce al saber que su hija Valentina Carmona partirá del país para vivir en el exterior.

    “Este es un video difícil, distinto, pero estoy muy contenta... No, no sé si estoy muy contenta. He estado medio desconectada, por ahí conectándome. Algunos me decían "se te nota un poco triste". Les cuento: Valentina se va a vivir fuera del Perú sin mí. Creo que llegó el momento más difícil para una mamá, que es este: ver que su bebé alza vuelo y parte”, dijo en un inicio.


    SOBRE EL AUTOR:
    Tula Rodríguez expone el firme y contundente motivo por el que no votará en las presidenciales 2026 “Lamentablemente”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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