Christian Cueva deja en shock al someterse a nuevo ‘retoquito’ estético y revela el impensado motivo: “Me veía al espejo…”

Christian Cueva sorprende en redes al mostrar su cambio estético y revelar la razón detrás de su decisión, generando reacciones divididas.

¡Nuevo retoquito! Christian Cueva volvió a captar la atención pública tras compartir un video donde luce un cambio estético en su rostro. Lejos de los estereotipos del fútbol profesional, el jugador explicó que su decisión responde a un tema personal que venía evaluando desde hace tiempo. La publicación no tardó en viralizarse y generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores, quienes reaccionaron con sorpresa, curiosidad y opiniones divididas.

Christian Cueva se somete a nuevo 'retoquito' para mejorar su rostro

El futbolista del Club Juan Pablo II apareció junto al especialista Iván Medrano, quien explicó los detalles y el objetivo del procedimiento realizado en su rostro. El jugador sorprendió al revelar que optó por una intervención de armonización facial, dejando de lado prejuicios del ámbito deportivo. Según el especialista, se trató de un tratamiento médico enfocado en mejorar la definición de sus facciones.

‘Me sentía cansado, me veía al espejo y por ahí… o sea, subía, bajaba, pero mantenía como que aquí el cuello…’, expresó el futbolista al explicar su decisión personal.

El comentario generó interés entre sus seguidores, que reaccionaron rápidamente en redes. El doctor Iván Medrano explicó que la masculinización busca mayor definición en cuello y mandíbula, señalando que los cambios de peso afectan la firmeza de la piel.

En las imágenes se aprecia el proceso y la evolución del deportista. Luego, Cueva se mostró satisfecho con el resultado: ‘Voy a tener problemas (risas). Me ha hecho retroceder unos años. La verdad que muy contento’.

Usuarios reaccionan al retoque estético de Cueva

Las reacciones no se hicieron esperar tras la difusión del video, generando opiniones divididas entre los usuarios.