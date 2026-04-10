Los fanáticos del cómico ambulante han mostrado su apoyo en redes sociales, enviando mensajes de aliento y deseándole una pronta recuperación.

El comediante peruano Alonso Gonzáles, conocido en el mundo del humor callejero como 'Pompinchú', generó preocupación entre sus seguidores luego de aparecer en redes sociales desde una cama de hospital. El artista, que se ha ganado el cariño del público por su estilo espontáneo y sus presentaciones cómicas, sorprendió al mostrarse convaleciente y desató múltiples mensajes de apoyo de parte de sus fanáticos.

'Pompinchú' se recupera tras un cuadro de salud complicado

A través de su cuenta oficial de Facebook, el humorista publicó un video en el que se le ve recostado en una cama hospitalaria, con sondas nasales y el cabello corto. En el clip, el cómico se dirige a sus seguidores para comentar brevemente cómo se encuentra, aunque evitó detallar cuál es la afección que motivó su internamiento.

"¡Hola, hola linda gente! qué tal amigos, aquí recuperándome, quiero recuperarme lo más pronto posible, esos sí. Ya pronto seguiré subiendo videos, no se preocupen. Acá haciéndole la guerra luchándola. Más adelante explicaremos qué motivos me tienen así", manifestó la también exfigura de la televisión.

Asimismo, adelantó que en los próximos días compartirá nuevos videos para informar sobre su evolución y el proceso que viene atravesando durante su recuperación. Pese al complicado momento, 'Pompinchú' se mostró positivo y animado, dejando claro que su objetivo es volver pronto a su actividad artística y seguir, como él mismo señala, "haciendo reír a la gente".

Habría sufrido un cuadro de neumonía

Según se conoció, uno de sus amigos más cercanos, dueño de una conocida cevichería, lo visitó el pasado 2 de abril después de que el comediante fuera sometido a una intervención quirúrgica en la pierna. El encuentro quedó registrado en un video en el que se menciona que el artista estaría atravesando un cuadro de neumonía. Además, su hija reveló que "tiene dañado sus pulmones".

En las imágenes difundidas recientemente se observa al humorista recostado en una cama hospitalaria y con sondas en la nariz. Aunque no brindó mayores detalles sobre su diagnóstico, 'Pompinchú' aseguró que continúa en proceso de recuperación y que mantiene la esperanza de mejorar para retomar sus actividades.

Fans del cómico le envían mensajes de apoyo

Las muestras de afecto no tardaron en llegar para el comediante 'Pompinchú', luego de que compartiera imágenes desde una clínica. Sus seguidores reaccionaron de inmediato al video difundido en redes sociales y llenaron la publicación de mensajes de ánimo, esperando que el humorista logre recuperarse pronto y vuelva a los escenarios.

El material publicado por el artista, oriundo de Arequipa, generó una rápida ola de reacciones entre usuarios de redes sociales. Decenas de fanáticos aprovecharon el espacio de comentarios para enviarle palabras de aliento y demostrarle el cariño que le tienen, destacando su trayectoria haciendo reír al público.