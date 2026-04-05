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Hijo de Manolo Rojas ROMPE EN LLANTO al cantarle a su padre y hace conmovedora promesa: "Voy a ser el soporte de mi familia"

Durante el homenaje en 'El Reventonazo de la Chola', el hijo de Manolo Rojas se quiebra en lágrimas y hace emotiva promesa familiar en vivo.

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    Hijo de Manolo Rojas ROMPE EN LLANTO al cantarle a su padre y hace conmovedora promesa: "Voy a ser el soporte de mi familia"
    Hijo de Manolo Rojas llora en homenaje al comediante y le hace conmovedora promesa. | Composición Wapa
    Hijo de Manolo Rojas ROMPE EN LLANTO al cantarle a su padre y hace conmovedora promesa: "Voy a ser el soporte de mi familia"

    ¡Luto en la TV! Tras la inesperada partida del cómico Manolo Rojas, su familia sigue sumida en la conmoción. A una semana de su fallecimiento a los 63 años por un ataque cardíaco, su esposa e hijos acudieron al homenaje en 'El Reventonazo de la Chola', donde vivieron momentos de gran emoción, recordando con lágrimas y cariño los instantes compartidos junto al querido artista.

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    Hijo de Manolo Rojas se quiebra al cantarle y le hace emotiva promesa

    El set de televisión que compartió con figuras como Ernesto Pimentel y Fernando Armas se transformó en un emotivo escenario de despedida. Sus hijos llegaron para rendir homenaje, pero fue Manuel Rojas quien conmovió a todos al no poder contener las lágrimas.

    Durante el tributo, el joven interpretó la canción 'Vamos a darnos tiempo' de José José, aunque la emoción lo sobrepasó durante la presentación. Con la voz entrecortada, destacó el papel fundamental que su padre tuvo en su vida personal y profesional.

    "Él era un mentor, consejero para todo, muy leal, siempre predispuesto a atender a todos, a él solo le nacía ser un buen compañero. A todos trataba con amabilidad. Ha hecho grandes cosas en el cine, la televisión", expresó.

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    Entre el dolor, también asumió públicamente una responsabilidad que su padre siempre le enseñó. Frente a las cámaras, acompañado de su madre y hermana, hizo una promesa que se convirtió en uno de los momentos más impactantes de la noche.

    "En estos momentos, he tenido que ser el hombre de la casa, como siempre quiso. Él confiaba de mí, estaba muy orgulloso y me aconsejaba. Compartíamos mucho y ahora, aquí frente a mi madre y a mi hermana me quiero mantener firme con la promesa de que las voy a cuidar y voy a ser el soporte de mi familia", concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hijo de Manolo Rojas ROMPE EN LLANTO al cantarle a su padre y hace conmovedora promesa: "Voy a ser el soporte de mi familia"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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