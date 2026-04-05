Hijo de Manolo Rojas ROMPE EN LLANTO al cantarle a su padre y hace conmovedora promesa: "Voy a ser el soporte de mi familia"

Durante el homenaje en 'El Reventonazo de la Chola', el hijo de Manolo Rojas se quiebra en lágrimas y hace emotiva promesa familiar en vivo.

¡Luto en la TV! Tras la inesperada partida del cómico Manolo Rojas, su familia sigue sumida en la conmoción. A una semana de su fallecimiento a los 63 años por un ataque cardíaco, su esposa e hijos acudieron al homenaje en 'El Reventonazo de la Chola', donde vivieron momentos de gran emoción, recordando con lágrimas y cariño los instantes compartidos junto al querido artista.

Hijo de Manolo Rojas se quiebra al cantarle y le hace emotiva promesa

El set de televisión que compartió con figuras como Ernesto Pimentel y Fernando Armas se transformó en un emotivo escenario de despedida. Sus hijos llegaron para rendir homenaje, pero fue Manuel Rojas quien conmovió a todos al no poder contener las lágrimas.

Durante el tributo, el joven interpretó la canción 'Vamos a darnos tiempo' de José José, aunque la emoción lo sobrepasó durante la presentación. Con la voz entrecortada, destacó el papel fundamental que su padre tuvo en su vida personal y profesional.

"Él era un mentor, consejero para todo, muy leal, siempre predispuesto a atender a todos, a él solo le nacía ser un buen compañero. A todos trataba con amabilidad. Ha hecho grandes cosas en el cine, la televisión", expresó.

Entre el dolor, también asumió públicamente una responsabilidad que su padre siempre le enseñó. Frente a las cámaras, acompañado de su madre y hermana, hizo una promesa que se convirtió en uno de los momentos más impactantes de la noche.