El actor Sergio Basáñez admite que los cambios en los formatos televisivos han hecho más difícil conseguir nuevos proyectos, pero no se detiene. Paralelamente a su carrera actoral, ha decidido emprender en el mundo empresarial, ofreciendo caldos de huesos para personas y mascotas. Según él, estos caldos aportan nutrientes esenciales, fortalecen el organismo y pueden ayudar a prevenir algunas enfermedades, mostrando que la reinvención y la pasión por lo saludable también pueden ser un camino de éxito.

Sergio Basáñez se reinventa como empresario de caldos de huesos

A finales de 2023, el actor Sergio Basáñez anunció a sus más de 200.000 seguidores en Instagram su incursión en un nuevo negocio. Junto a Alejandro Barrios, también conocido en el medio, lanzó la empresa de alimentos Baak Bone Broth, especializada en caldos de huesos que promociona y vende a través de redes sociales, ferias y exposiciones del sector.

Sergio Basáñez se reinventa como empresario de caldos de huesos.

Cuando algunos medios mexicanos difundieron que Basáñez se había convertido en vendedor, su nombre volvió a ser noticia. Lejos de afectarlo, el actor considera que esto benefició tanto su imagen como su emprendimiento. En entrevista para Ventaneando, expresó: “Le agradezco a quien lo hizo; intentó perjudicarme y terminó ayudándome”. No es la primera vez que se aparta de la actuación para explorar otros negocios. En 2020, anunció la apertura del restaurante Momma, del cual es socio.

¿Cuánto cuesta el caldo de huesos de Sergio Basáñez?

El caldo de huesos Baak se vende solo al por mayor, con cajas de 28 bolsas de 140 ml cada una, rico en colágeno biodisponible, aminoácidos esenciales, proteínas, vitaminas y minerales. Aunque los caldos de huesos se pueden preparar con distintos tipos de huesos y condimentos, Baak ofrece una mezcla de pollo, carne, agua, jengibre, cúrcuma, pimienta cayena, vinagre orgánico de sidra de manzana y sal de mar.

Su preparación es sencilla: basta con verter el contenido de un sobre en una olla y calentar al gusto, listo para consumir y aprovechar todos sus nutrientes.

Carrera de Sergio Basáñez

Los primeros trabajos del histrión fueron para producciones de Televisa. Debutó en 1990 en la telenovela Amor de nadie, protagonizada por Lucía Méndez, y fue en 1999 que cambió de televisora. Llegó a TvAzteca para protagonizar Catalina y Sebastián, pero su gran éxito en la pantalla chica se dio con Cuando seas mía, un remake de la telenovela colombiana Café con Aroma de Mujer. También es recordado por su personaje de guardaespaldas en Amor en custodia.