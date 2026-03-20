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Vania Bludau lanza inesperado mensaje al posible "soplón" que dio información sobre el viaje del ampay de Mario Irivarren y Said Palao

Vania Bludau asombró al dejar un mensaje a quien habría brindado información.

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    Vania Bludau lanza PALABRA al posible “SOPLÓN” que dio información sobre el viaje del AMPAY de Mario Irivarren y Said Palao | Composición Wapa | Fuente: ATV / Difusión
    Vania Bludau lanza inesperado mensaje al posible "soplón" que dio información sobre el viaje del ampay de Mario Irivarren y Said Palao

    ¿Está ironizando sobre lo ocurrido? Aunque muchos pensaban que Vania Bludau se mantenía al margen de las controversias relacionadas con sus exparejas, la modelo volvió a generar revuelo tras compartir un mensaje dirigido al supuesto ‘soplón’ que habría revelado el viaje de Mario Irivarren y Said Palao a Argentina. Luego del polémico ampay ocurrido en ese país, la influencer sorprendió al agradecer públicamente a quien habría filtrado la información, lo que encendió aún más la polémica.

    El mensaje de Vania Bludau al presunto filtrador

    A través de sus historias de Instagram, la exchica reality dejó sorprendidos a sus seguidores al publicar lo que parecía ser un pronunciamiento en tono irónico. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que compartió una fotografía junto a la persona señalada como el presunto ‘soplón’ del viaje de Irivarren y Palao.

    “Opino que mi amix Mateo es muy divertido y me hace reír, hasta se me va el bótox. Gracias, Mateo Garrido Lecca, ya te paso la cuenta de cuánto después de ir a Naranjal. Por cierto, ya pueden ir a ver la nueva temporada de Naranjal”, escribió en el mensaje dedicado a su amigo.

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    Cabe precisar que Vania Bludau se encuentra actualmente de viaje y, hasta el momento, no ha emitido ningún pronunciamiento en respaldo a su amiga Alejandra Baigorria, pese a que varios usuarios le pidieron que le brinde apoyo en medio de la polémica.

    Said Palao se pronuncia tras el escándalo

    Por su parte, Said Palao decidió pronunciarse luego del ampay y ofreció disculpas públicas a su entorno, especialmente a su esposa Alejandra Baigorria.

    “Quiero pedirle perdón a mi esposa, a mi familia, por haberlo envuelto en todo esto. Como ella dice, no se merece todo lo que le está pasando, no se merece que yo la haya expuesto a sobre manera, ni ninguna de las cosas por las que la estoy haciendo pasar. Con mis actitudes, no he sabido valorar nada del amor, cariño y entrega que ha tenido hacia mí”, expresó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Vania Bludau lanza inesperado mensaje al posible "soplón" que dio información sobre el viaje del ampay de Mario Irivarren y Said Palao
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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