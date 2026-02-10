¿Gianluca Lapadula se separó de su esposa? Futbolista reaparece tras ampay con OTRA MUJER

Gianluca Lapadula reaparece en redes tras ampay en Barcelona con una mujer desconocida y una publicación sin Alessia Macrí desata rumores de separación .

Gianluca Lapadula atraviesa uno de los momentos más incómodos de su vida mediática. El delantero quedó en el centro de la polémica tras difundirse imágenes grabadas el 1 de febrero en Barcelona, donde aparece compartiendo una noche de fiesta con una mujer que no es Alessia Macrí, madre de sus hijas.

El material fue presentado como parte del regreso explosivo de Magaly Medina en Magaly TV La Firme. En el video, el futbolista se deja ver bailando muy cerca de una misteriosa mujer, con gestos cariñosos y una complicidad que rápidamente encendió las alarmas entre seguidores del deporte y la farándula.

Aunque las cámaras no captan con claridad los rostros, la escena fue suficiente para instalar la pregunta que hoy recorre las redes: ¿Lapadula atraviesa una crisis matrimonial o actuó como si estuviera soltero pese a estar casado?

La publicación que encendió rumores tras su “noche picante”

Días después de ese episodio en Barcelona, el futbolista volvió a llamar la atención por un gesto que muchos no pasaron por alto. El 7 de febrero, Gianluca Lapadula celebró sus 36 años y lo hizo público a través de sus redes sociales con una publicación que sorprendió a más de uno.

En las imágenes compartidas, el atacante aparece solo, vistiendo una camiseta de la selección peruana, rodeado de tortas y regalos. Lo que generó revuelo no fue el festejo en sí, sino la notoria ausencia de Alessia Macrí, quien históricamente solía acompañarlo en este tipo de celebraciones, así como la de sus hijas, que tampoco aparecen en el post.

Este detalle alimentó aún más las especulaciones, sobre todo porque Lapadula siempre ha proyectado una imagen familiar y reservada. Para muchos seguidores, la publicación marcó un quiebre con la narrativa que el propio jugador había construido durante años.

Un silencio que abre más preguntas que respuestas

Otro punto que no pasó desapercibido es el historial reciente de sus redes sociales. En los últimos años, la mayoría de sus publicaciones han estado centradas en su faceta como padre, con constantes imágenes junto a sus hijas. Sin embargo, no comparte una foto con Alessia Macrí desde julio de 2023, un dato que hoy cobra especial relevancia tras el ampay.

Hasta el momento, ni Gianluca Lapadula ni su esposa han emitido declaraciones públicas para aclarar la situación. El silencio, lejos de calmar las aguas, ha intensificado los rumores sobre una posible separación o una fuerte crisis en la pareja.