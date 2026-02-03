Abogado de Natalia Málaga aclara que no fue hallada culpable, no recibirá pena ni antecedentes y que su caso se cerrará tras pagar una reparación civil.

El nombre de Natalia Málaga volvió a sonar con fuerza luego de que se difundiera información confusa sobre el proceso judicial que enfrentó por una denuncia vinculada a daños en el vehículo de Jessica Zegarra, nuera de Eva Ayllón y esposa de Francisco Ayllón.

Ante la ola de versiones, su abogado, Víctor López, salió al frente para precisar que la exvoleibolista no fue hallada culpable y que el caso no terminó en condena.

“No correspondía imponer una pena”: qué resolvió la justicia

Según explicó el letrado, el proceso no concluyó con una sentencia en contra de su patrocinada, sino con un acuerdo sugerido por las propias autoridades.

“Lo que ha sucedido es que no se le ha hallado culpable a la señora Natalia Málaga. Lo que ha sucedido es que se ha llegado a un acuerdo por instancia y por sugerencia, entre el Ministerio Público y el Juzgado, es decir, tanto la Judicatura como la Fiscalía, acordaron que los hechos no son de especial relevancia, que no correspondía imponer una pena, ni siquiera una pena suspendida”.

Aclaró, además, que el caso se cerrará con el cumplimiento de una reparación civil: “Se va a cumplir con una reparación civil que se va a dar de todas maneras y se va a cerrar el caso”.

Sin delito, sin antecedentes y con plazo de prueba

El abogado de la exvoleyvolista recalcó que, legalmente, no se configuró un delito y que su clienta no tendrá registro penal alguno.

“Hemos llegado a un acuerdo. No hay pena y no se van a generar antecedentes penales por la poca relevancia de los hechos. Se le ha puesto en un plazo de prueba de 10 meses y ella va a tener que ir a firmar, pagar la reparación y va a finiquitar el proceso sin antecedente”.

¿Por qué el caso tardó dos años en resolverse?