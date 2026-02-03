Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el 3 y 4 de febrero: mira si el tuyo se verá afectado

Denuncia presentada por nuera de Eva Ayllón se resuelve y Natalia Málaga queda sin antecedentes

Abogado de Natalia Málaga aclara que no fue hallada culpable, no recibirá pena ni antecedentes y que su caso se cerrará tras pagar una reparación civil.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Denuncia presentada por nuera de Eva Ayllón se resuelve y Natalia Málaga queda sin antecedentes
    Abogado de Natalia Málaga salió a responder las dudas sobre el caso. | Composición Wapa
    Denuncia presentada por nuera de Eva Ayllón se resuelve y Natalia Málaga queda sin antecedentes

    El nombre de Natalia Málaga volvió a sonar con fuerza luego de que se difundiera información confusa sobre el proceso judicial que enfrentó por una denuncia vinculada a daños en el vehículo de Jessica Zegarra, nuera de Eva Ayllón y esposa de Francisco Ayllón.

    Ante la ola de versiones, su abogado, Víctor López, salió al frente para precisar que la exvoleibolista no fue hallada culpable y que el caso no terminó en condena.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Falleció mamá de Pedro Gallese, arquero de la selección peruana: club Deportivo Cali confirma con sentidas palabras

    “No correspondía imponer una pena”: qué resolvió la justicia

    Según explicó el letrado, el proceso no concluyó con una sentencia en contra de su patrocinada, sino con un acuerdo sugerido por las propias autoridades.

    “Lo que ha sucedido es que no se le ha hallado culpable a la señora Natalia Málaga. Lo que ha sucedido es que se ha llegado a un acuerdo por instancia y por sugerencia, entre el Ministerio Público y el Juzgado, es decir, tanto la Judicatura como la Fiscalía, acordaron que los hechos no son de especial relevancia, que no correspondía imponer una pena, ni siquiera una pena suspendida”.

    Aclaró, además, que el caso se cerrará con el cumplimiento de una reparación civil: “Se va a cumplir con una reparación civil que se va a dar de todas maneras y se va a cerrar el caso”.

    Sin delito, sin antecedentes y con plazo de prueba

    El abogado de la exvoleyvolista recalcó que, legalmente, no se configuró un delito y que su clienta no tendrá registro penal alguno.

    “Hemos llegado a un acuerdo. No hay pena y no se van a generar antecedentes penales por la poca relevancia de los hechos. Se le ha puesto en un plazo de prueba de 10 meses y ella va a tener que ir a firmar, pagar la reparación y va a finiquitar el proceso sin antecedente”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: María Pía Copello DEFIENDE a los padres de Samuel Dyer tras críticas en redes sociales: "Ellos remaron mucho"

    ¿Por qué el caso tardó dos años en resolverse?

    El abogado también explicó por qué el proceso se prolongó tanto tiempo desde que Francisco Ayllón presentó la denuncia. “Cuando propusimos llegar a los acuerdos pertinentes, vimos propuestas abusivas. Lo único que está en la carpeta fiscal respecto a la prueba que acredite el daño es una proforma de 2600 soles y se pedía por la parte denunciante 10 mil soles. Ante la pregunta: ¿A qué se debía el excedente?, nos indicaron a un daño psicológico, pero no se presentó un informe. Las pretensiones eran sobredimensionadas".

    SOBRE EL AUTOR:
    Denuncia presentada por nuera de Eva Ayllón se resuelve y Natalia Málaga queda sin antecedentes
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Falleció mamá de Pedro Gallese, arquero de la selección peruana: club Deportivo Cali confirma con sentidas palabras

    Reconocida cantante de cumbia anuncia su embarazo tras fuertes rumores: “Nos tomó por sorpresa a mi pareja y a mí”

    Monserrat Seminario rompe en llanto al anunciar que Melcochita le terminó tras 17 años juntos

    Pamela Franco y Christian Cueva abren su primer centro comercial de 10 mil metros: "Aquí no se discrimina a nadie"

    ¿Le quitó todo? Melcochita expone millonario gasto de Monserrat en su relación: "Mis ahorros están en cero"

    Lo más vistos en Farándula

    Monserrat Seminario estalla ante acusaciones y lanza tremenda amenaza a Melcochita: "Si hablo, te vas de picada"

    Rodrigo González cuestiona a Samahara Lobatón por no denunciar a Bryan Torres tras agresión: "Defiende lo indefendible”

    Doña Peta se sincera y toma distancia de la relación de Paolo Guerrero con Ana Paula Consorte: “Ya no es bebé, está viejo”

    Melissa Klug desafía fallo y se niega a entregar los US$300 mil a Jefferson Farfán

    Madre de Pamela López rompe su silencio y expone qué hizo con su hija tras lista de posibles “amantes” casados

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;