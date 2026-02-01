Gisela protagoniza apoteósico momento en Iquitos: “Ha sido hermoso”

Gisela Valcárcel sorprendió a más de 10 mil personas al subir al escenario con Explosión en Iquitos, pandillar, decorar el cortamonte y vivir una madrugada inolvidable.

La madrugada en Iquitos no conoció el cansancio. Más de 10 mil personas convirtieron el aniversario número 28 de Explosión en una auténtica fiesta popular cuando Gisela Valcárcel apareció por sorpresa en el escenario del local Mr. Pardo. Entre gritos, celulares en alto y un calor que no dio tregua, la conductora vivió una de las noches más intensas y emotivas de su carrera.

Vestida de dorado y con la misma música que abre El gran show, la “Señito” salió a escena pasada la 1:20 a. m., desatando una ovación que hizo temblar el recinto. El público no solo celebraba un aniversario, también recibía a una de las figuras más queridas de la televisión peruana.

'La Señito' tuvo recibimiento de reina

Antes de verla aparecer, los animadores de la agrupación le dedicaron un discurso que terminó por encender al público: “Es una gran empresaria, excelente productora, la reina de la televisión peruana y es nuestra madrina de este 28 aniversario. Iquitos la esperaba y hoy es nuestra invitada de honor, con ustedes Gisela Valcárcel”.

Ella respondió con una sonrisa y un saludo que quedó grabado en todos: “Buenas noches, Iquitos”.

Luego, marcó el ritmo golpeando tres veces el escenario con el fondo musical de Avispas de Juan Luis Guerra. Incluso cuando el sonido se cortó por unos segundos, la conductora reaccionó sin perder el entusiasmo y lanzó un espontáneo: “Qué pasó?”.

Fuente: GV Prouducciones

Visiblemente emocionada y con la voz algo ronca, tomó el micrófono para compartir un mensaje que terminó por conectar con la multitud: “Estoy profundamente honrada de estar aquí y le doy gracias a Dios por permitirme verlos. Saben qué hora es? (3.23 am), eso no importa porque los sábados se hicieron para gozar. Estoy honrada de celebrar este nuevo aniversario de una agrupación que gracias al trabajo, esfuerzo y de este legado que dejó el padre, que ha seguido Raúl y su familia, han logrado que en un país tan centralista como el nuestro, la música de Explosión trascienda. Yo he venido hace muchos años a Iquitos, aquí mi hija se divirtió en su infancia y yo aquí, aprendí que cuando la gente es honesta, conecta. Gracias por permitirme que Iquitos sea el primer escenario que piso después de tres años. Quiero, mirándolos a los ojos decirles gracias, gracias, gracias, ustedes no saben lo que han hecho por mí hoy”.

Gisela pandilló, decoró el cortamonte y terminó cargada en hombros

Tras cantar el “happy birthday” junto al manager del grupo, su hermana y su madre, los acordes de Anaconda marcaron un nuevo momento: Gisela aceptó pandillar, decoró el cortamonte sin perder el ritmo y se dejó llevar por la tradición amazónica.

La escena más comentada llegó cuando uno de los bailarines la cargó sobre sus hombros y dio varias vueltas alrededor de la yunza. La ovación fue inmediata y el público celebró cada paso con aplausos y gritos.