El ambiente musical atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de una joven y reconocida cantante que formó parte de una popular agrupación. La artista perdió la vida el domingo 18 de enero, a los 36 años, luego de mantenerse alejada de los escenarios durante varios meses debido a una delicada enfermedad que ella misma había revelado en redes sociales. Su partida deja a dos hijos en la orfandad y una profunda tristeza entre colegas y seguidores.

Fallece Adriana Espino, exintegrante del grupo Azabache, y sale a la luz su último mensaje

La agrupación costarricense confirmó la muerte de su vocalista Adriana Espino, noticia que generó conmoción en la escena musical de su país. De acuerdo con los registros oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones, la cantante falleció el 18 de enero a los 35 años, información que fue corroborada por distintos medios locales.

A través de un emotivo comunicado en Facebook, los integrantes de Azabache recordaron a Adriana como una mujer luminosa, solidaria y con un carisma que marcó al grupo y a quienes compartieron escenario con ella. “Tu ausencia deja un vacío imposible de llenar, pero tu risa y tu voz vivirán siempre en nuestra memoria”, expresaron. Más allá de su faceta artística, Espino era madre de dos menores: un adolescente de 16 años y una niña de 12.

Precisamente, una de sus hijas utilizó las redes sociales para dedicarle un desgarrador mensaje de despedida, en el que expresó el amor infinito que sentía por su madre y el dolor que atraviesa tras su partida. “Aunque ya no estés conmigo, siempre te amaré. Descansa en paz, mamita linda, ahí no sentirás dolor”, escribió.

Adriana Espino venía enfrentando desde hace meses una enfermedad que la obligó a alejarse de los escenarios y de los salones de baile. En una de sus últimas publicaciones, la cantante decidió romper su silencio y explicar la razón de su ausencia, revelando que inicialmente había sido diagnosticada con leucemia, aunque luego los médicos descartaron esa posibilidad y le informaron que padecía una condición aún más grave, sin un diagnóstico claro.

“Desde inicios de año vengo luchando con una enfermedad. Primero me dijeron que era leucemia, pero después me informaron que no, que era algo más grave y que aún no sabían exactamente qué era”, escribió la artista, mostrando su esperanza de recibir un tratamiento y volver algún día a hacer lo que más amaba: cantar y compartir con su público.