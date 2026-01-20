Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

Falleció cantante de popular orquesta y revelan su emotivo y último mensaje acerca de su enfermedad

Reconocida cantante de 36 años, integrante de una popular agrupación falleció el último domingo. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Falleció cantante de popular orquesta y revelan su emotivo y último mensaje acerca de su enfermedad
    Falleció cantante de POPULAR orquesta y revelan su emotivo y último mensaje acerca de su enfermedad | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Falleció cantante de popular orquesta y revelan su emotivo y último mensaje acerca de su enfermedad

    El ambiente musical atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de una joven y reconocida cantante que formó parte de una popular agrupación. La artista perdió la vida el domingo 18 de enero, a los 36 años, luego de mantenerse alejada de los escenarios durante varios meses debido a una delicada enfermedad que ella misma había revelado en redes sociales. Su partida deja a dos hijos en la orfandad y una profunda tristeza entre colegas y seguidores.

    Fallece Adriana Espino, exintegrante del grupo Azabache, y sale a la luz su último mensaje

    La agrupación costarricense confirmó la muerte de su vocalista Adriana Espino, noticia que generó conmoción en la escena musical de su país. De acuerdo con los registros oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones, la cantante falleció el 18 de enero a los 35 años, información que fue corroborada por distintos medios locales.

    wapa.pe

    A través de un emotivo comunicado en Facebook, los integrantes de Azabache recordaron a Adriana como una mujer luminosa, solidaria y con un carisma que marcó al grupo y a quienes compartieron escenario con ella. “Tu ausencia deja un vacío imposible de llenar, pero tu risa y tu voz vivirán siempre en nuestra memoria”, expresaron. Más allá de su faceta artística, Espino era madre de dos menores: un adolescente de 16 años y una niña de 12.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Conmoción en la cumbia peruana: Fallece a los 37 años RECONOCIDO director musical de exitosas orquestas

    Precisamente, una de sus hijas utilizó las redes sociales para dedicarle un desgarrador mensaje de despedida, en el que expresó el amor infinito que sentía por su madre y el dolor que atraviesa tras su partida. “Aunque ya no estés conmigo, siempre te amaré. Descansa en paz, mamita linda, ahí no sentirás dolor”, escribió.

    wapa.pe

    Adriana Espino venía enfrentando desde hace meses una enfermedad que la obligó a alejarse de los escenarios y de los salones de baile. En una de sus últimas publicaciones, la cantante decidió romper su silencio y explicar la razón de su ausencia, revelando que inicialmente había sido diagnosticada con leucemia, aunque luego los médicos descartaron esa posibilidad y le informaron que padecía una condición aún más grave, sin un diagnóstico claro.

    “Desde inicios de año vengo luchando con una enfermedad. Primero me dijeron que era leucemia, pero después me informaron que no, que era algo más grave y que aún no sabían exactamente qué era”, escribió la artista, mostrando su esperanza de recibir un tratamiento y volver algún día a hacer lo que más amaba: cantar y compartir con su público.

    Meses después, en septiembre de 2025, Adriana volvió a referirse a su estado de salud en una emotiva publicación, donde confesó lo duro que era enfrentar un tratamiento sin respuestas claras y cómo la enfermedad fue debilitándola progresivamente. Hoy, su voz y su historia quedan como legado en la música y en el corazón de quienes la admiraron.

    SOBRE EL AUTOR:
    Falleció cantante de popular orquesta y revelan su emotivo y último mensaje acerca de su enfermedad
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    TikTok ha bloqueado cuenta de tiktoker Moca hasta 2070

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Maju Mantilla y Gustavo Salcedo reaparecieron juntos en día especial tras problemas y revelan conmovedor mensaje

    Magaly Medina presume los resultados de su nuevo rostro y confirma su regreso: “Podría viajar a Lima”

    Lo más vistos en Farándula

    Conductora histórica vuelve a la TV y opaca debut de Ethel Pozo en Panamericana: “Mejor que verla a ella”

    Exchico reality y expareja de Paloma Fiuza fue operado de emergencia tras ser detectado con un bulto en el cuello

    ¿Jeferson Farfán intentó proteger a Samahara Lobatón? Se revela inesperada acción de futbolista

    ¿Indirecta para Edison Flores? Ana Siucho enciende especulaciones con reflexión sobre la crianza: “No tienes tiempo”

    Magaly Medina vuelve a las pantallas de ATV con sorprendente spot: ¿será este su próximo ampay?

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;