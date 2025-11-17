Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA el lunes 17 de noviembre por más de 10 horas: lista de distritos afectados

Yolanda Medina reveló que se sintió TRAICIONADA por Pamela Franco y de la PEOR MANERA: “No me dio la cara”

Yolanda Medina no dudó al revelar sentirse traicionada por Pamela Franco y habló de la mala actitud que tuvo con ella cuando eran amigas íntimas. ¿Qué le dijo?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Yolanda Medina reveló que se sintió TRAICIONADA por Pamela Franco y de la PEOR MANERA: “No me dio la cara”
    La cantante defendió a Pamela Franco desde antes de anunciar su relación con Cueva. | Composición Wapa
    Yolanda Medina reveló que se sintió TRAICIONADA por Pamela Franco y de la PEOR MANERA: “No me dio la cara”

    La cantante Yolanda Medina estuvo este fin de semana en ‘El valor de la verdad’ y contó la traición de Pamela Franco, a quien defendió a capa y espada cuando hablaban mal de ella y la calificaban como la amante de Christian Cueva. La líder de ‘Alma bella’ confesó que esto rompió su amistad y dio detalles de su mal comportamiento.

    Yolanda Medina habla de la traición de Pamela Franco

    La cumbiambera sorprendió al hablar sobre Pamela Franco, su mejor amiga, la cual la traicionó de la peor manera cuando la artista formaba para de ‘Alma Bella’, pese a que era una de sus grandes figuras.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hijo de María Pía sufre terrible incidente en plena carrera de autos; conductora habla sobre su estado: "Se salió..."

    Yolanda afirmó que Franco renunció al grupo de una mala manera y empezó a trabajar rápidamente con Nílver Huárac, propietario del otro equipo de ‘Alma Bella’.

    "Lo tomé como una traición cuando ella, de la noche a la mañaña desapareció, ya tenía un viaje a Chile, con pasajes comprados, con todo, pero, sin embargo, una semana antes del viaje la llamaba, la llamaba y la llamaba y nunca me contestó. En el otro grupo de mi competencia comenzaban a sacarme la famosa 'pica' con la figura de la chica que iba a entrar a grupo y dije 'esa figura es de Pamela", expresó.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Yolanda Medina habla del ampay que destruyó su amistad con Christian Domínguez

    Esta situación desencadenó una pelea de un periodo de tres meses y, muchas veces, intentó comunicarse, pero nunca le dio la cara.

    "Cuando alguien realmente te tiene consideración o la consciencia misma hace que pidas perdón, disculpas, es bastante", agregó que la pareja de Christian Cueva la llamó para darle una explicación, ya que fue el sueldo lo que la convenció para cambiarse de agrupación, aunque no fue de la mejor manera.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yolanda Medina reveló que se sintió TRAICIONADA por Pamela Franco y de la PEOR MANERA: “No me dio la cara”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Susana Alvarado reaparece con sentido mensaje tras polémica entre Paco Bazán y Melissa Linares: "Si no me pasan..."

    ¿Cuántos espectadores tuvo ‘La Habitación Negra’, película de Yiddá Eslava que fue retirada de los cines?

    Mario Irivarren y Onelia Molina SE QUIEBRAN al anunciar IRREPARABLE pérdida: "Te voy a extrañar hijita"

    Susy Díaz cuenta la absurda restricción que su propia hija Flor Polo le puso: "He venido escondida"

    Susana Alvarado toma tajante decisión tras denuncia a Paco Bazán por ser 'padre ausente' e incumplir la pensión de su hija

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Linares rompe su silencio y confiesa si siente celos de Susana Alvarado tras desenmascarar a Paco Bazán

    Melissa Linares confirma que tuvo una relación con Paco Bazán, ¿pero cambió al conocer a Susana Alvarado?

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Conoce a Melissa Linares, madre de la tercera hija de Paco Bazán, y la INESPERADA diferencia de edad

    Pamela Franco se JUSTIFICA por haber jurado por su hija que NO CONOCÍA a Cueva: "Yo estaba mal, con pastillas"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Arete

    Miraflores: Collar corazones entrelazados , bañado en oro de 18 kl.

    PRECIO

    S/ 59.00
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;