Yolanda Medina reveló que se sintió TRAICIONADA por Pamela Franco y de la PEOR MANERA: “No me dio la cara”

Yolanda Medina no dudó al revelar sentirse traicionada por Pamela Franco y habló de la mala actitud que tuvo con ella cuando eran amigas íntimas. ¿Qué le dijo?

La cantante defendió a Pamela Franco desde antes de anunciar su relación con Cueva. | Composición Wapa

La cantante defendió a Pamela Franco desde antes de anunciar su relación con Cueva. | Composición Wapa

La cantante Yolanda Medina estuvo este fin de semana en ‘El valor de la verdad’ y contó la traición de Pamela Franco, a quien defendió a capa y espada cuando hablaban mal de ella y la calificaban como la amante de Christian Cueva. La líder de ‘Alma bella’ confesó que esto rompió su amistad y dio detalles de su mal comportamiento.

Yolanda Medina habla de la traición de Pamela Franco

La cumbiambera sorprendió al hablar sobre Pamela Franco, su mejor amiga, la cual la traicionó de la peor manera cuando la artista formaba para de ‘Alma Bella’, pese a que era una de sus grandes figuras.

Yolanda afirmó que Franco renunció al grupo de una mala manera y empezó a trabajar rápidamente con Nílver Huárac, propietario del otro equipo de ‘Alma Bella’.

"Lo tomé como una traición cuando ella, de la noche a la mañaña desapareció, ya tenía un viaje a Chile, con pasajes comprados, con todo, pero, sin embargo, una semana antes del viaje la llamaba, la llamaba y la llamaba y nunca me contestó. En el otro grupo de mi competencia comenzaban a sacarme la famosa 'pica' con la figura de la chica que iba a entrar a grupo y dije 'esa figura es de Pamela", expresó.

Esta situación desencadenó una pelea de un periodo de tres meses y, muchas veces, intentó comunicarse, pero nunca le dio la cara.