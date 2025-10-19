La Chirichota llega al Perú con su exitosa sátira musical “Vuelven Los Clásicos”

Tras conquistar al público en España y Latinoamérica, la agrupación grancanaria La Chirichota presentará su irreverente espectáculo el próximo 04 de noviembre en Teatro Nos .

En Vuelven Los Clásicos, La Chirichota —ataviada con vestuarios que evocan la estética de Amadeus— da vida a célebres compositores del pasado que despiertan en el presente para enfrentarse a los sonidos y valores de la industria musical actual. Géneros como el reggaetón, el trap o el pop más edulcorado son analizados con una mirada afilada, sarcástica y cargada de ingenio. El resultado es una sátira musical que combina humor inteligente, crítica social y armonías cuidadosamente elaboradas. Una propuesta que invita tanto a reír como a pensar.

Nacida como una propuesta escénica para el carnaval de Gran Canaria, La Chirichota ha evolucionado hasta convertirse en una referencia internacional de humor musical. Su lenguaje propio, a medio camino entre la chirigota callejera, el teatro satírico y el concierto escénico, ha conectado con audiencias de diferentes países y generaciones.

La agrupación está integrada por siete artistas con una sólida trayectoria en música, humor y escena: Víctor Lemes, Dani Rodríguez, Juan Dávila, Abraham Santacruz, Alberto Vila, Dani Quevedo e Isaac Dos Santos. Su trabajo en escena es colectivo, coral, y se caracteriza por el equilibrio entre lo vocal, lo actoral y lo textual.

En apenas tres meses, sus redes sociales han registrado un crecimiento exponencial: de apenas 3.000 a más de 600.000 seguidores en TikTok, con millones de visualizaciones acumuladas y una comunidad altamente activa. Este impacto digital ha sido respaldado por el reconocimiento público de artistas como Alejandro Sanz, Nahuel Pennisi o Silvia Cruz, que han elogiado públicamente su originalidad y talento.

La Chirichota se encuentra actualmente en una gira internacional que incluye escenarios de referencia en España y América Latina, consolidándose como una de las propuestas más frescas, virales y aplaudidas del panorama iberoamericano.