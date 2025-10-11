Wapa.pe
Magaly Medina reveló declaraciones exclusivas de Gustavo Salcedo sobre Maju Mantilla y el productor Christian Rodríguez.

    Gustavo Salcedo no logra dar vuelta la página con Maju Mantilla, y esta vez Magaly Medina reveló detalles que pondrían en evidencia la supuesta infidelidad de la exreina de belleza con el productor Christian Rodríguez. En una conversación exclusiva, el deportista relató cómo descubrió la presunta traición, los lugares donde se encontraban a escondidas y la drástica reacción de Mantilla, que la llevó a romper en llanto en pleno programa.

    La confesión de Salcedo

    En un nuevo avance del programa, Medina dejó a todos en shock, incluso a quienes confiaban en la fidelidad de Maju. El deportista compartió su relato sobre cómo descubrió a su esposa con Rodríguez justo un día antes de su cumpleaños en 2023, explicando el llanto de Mantilla en pleno Arriba Mi Gente:

    “Yo descubro a Maju el día antes de su cumpleaños, Maju se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar, porque el día anterior la había ampayado”, relató Salcedo.

    El deportista también reveló los lugares donde se encontraban sin ser descubiertos por la prensa, aprovechando que trabajaban en el mismo programa: “Su sitio para verse era cerca al canal, en un sitio así medio escondido”. Las declaraciones completas se emitirán hoy jueves a las 9:45 p.m. en Magaly TV: La Firme.

    Estrategias para espiar a Maju Mantilla y Christian Rodríguez

    Cabe recordar que, según lo expuesto por Medina, Salcedo habría utilizado métodos de seguimiento para comprobar la supuesta traición, incluyendo intervención de celulares y GPS en los vehículos, además de contratar personas para seguirlos. “Yo he tenido su celular intervenido, el de él, el de Maju, GPS en su carro, todo lo que yo le he encarado a Maju siempre. Yo veía todo lo que tenía en su celular y ella me lo negaba, es como que yo vea tu celular que esté clonado, lo que haces y lo que no haces, le decía y lo negaba”, confesó Salcedo, dejando atónitos a los televidentes.

