El streamer peruano Neutro arremete contra Magaly Medina en transmisión en vivo y le lanza fuerte calificativo, generando polémica y viralización en redes sociales.

El streamer peruano Arturo Manuel Fernández Ocampo, conocido como Neutro, volvió a acaparar la atención de las redes tras lanzar duras palabras hacia la conductora de ATV, Magaly Medina. Durante una transmisión en vivo desde República Dominicana, el joven perdió la compostura y criticó públicamente a la periodista.

“Le encanta el chisme y te graba todo lo que haces”, dijo Neutro visiblemente molesto, mientras sus acompañantes intentaban calmarlo. Su video se viralizó rápidamente, generando una ola de comentarios y reacciones entre internautas.

Neutro no se detuvo y lanzó comentarios más fuertes

Durante la conversación, el influencer recordó hechos polémicos del pasado de Magaly Medina, incluyendo su detención. “En el piso quince, me alquilo uno al frente y te graba todo lo que haces. Claro. Todo tú no puedes en la vida, es de Magaly, le encanta el chisme. Es una mier… Ya está, en pocas palabras, esa es Magaly. Ha ido hasta presa por difamación”, expresó.

A pesar de los intentos de uno de los presentes por suavizar la situación, recordándole que su popularidad también se debía a la exposición mediática que le dio la conductora, Neutro respondió con ironía: “Es que mujeres unidas jamás…”.

Magaly Medina responde a la polémica

La conductora de ATV, conocida por su estilo directo y crítico, calificó recientemente a Neutro como “desubicado” tras un incidente en República Dominicana, donde el streamer fue detenido y esposado por manejar su vehículo aparentemente sin documentación. La ‘urraca’ no dudó en expresar su desaprobación ante sus acciones, reafirmando la tensión entre ambos personajes.