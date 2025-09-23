Tía de Paul Michael arma escándalo en la vía pública y arremete contra Sofía Delgado: "Mi sobrino la dejó por..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Hace unos días, Paul Michael presentó públicamente a su pequeña junto a Pamela López y sus hijos, situación que incomodó a Sofía Delgado. En medio de este panorama, la tía del cantante urbano decidió intervenir mientras él era entrevistado por una reportera de ‘Todo se filtra’.
Con un tono desafiante, la mujer salió en defensa de su sobrino arremetiendo contra la madre de la niña, pero terminó protagonizando un escándalo en plena vía pública frente a las cámaras.
Tía de Paul Michael arremete con Sofía Delgado
La tía de Paul Michael no dudó en arremeter contra Sofía Delgado, expareja del cantante, lanzando duras acusaciones frente a las cámaras. Mientras tanto, Pamela López mostraba cierta incomodidad ante la situación y solo atinó a esbozar una sonrisa nerviosa.
“Sofía no tiene nada que ver acá. Mi sobrino lo dejó por coch*na. No hagas caso a la prensa. Que vaya a lavar sus calzones esa coch*na que ha vivido con nosotros y la botamos por coch*na”, dijo.
Posteriormente, la mujer calificó a la madre de la hija de su sobrino como “ratera” y aseguró que por ese motivo fue deportada. “Sofía Delgado robaba carteras en España y su hija estaba en un internado. Yo soy la tía de Paul, me llega que hablen de Sofía. Mi sobrino la dejó hace tiempo, hace dos años y ¿por qué la dejó?. Mi sobrino no habla porque es un caballero y ella se encamó con su amigo", afirmó.
¿Paul Michael agredió a Pamela López en un hotel?
El programa 'Amor y Fuego' reveló que se enteraron de fuertes rumores sobre una discusión entre Pamela López y su pareja, pero no hay imágenes para confirmar que esto sucedió. Por esta razón, decidieron preguntarle por lo sucedido a una de sus amigas, luego que les preguntaran a ellos y no respondieran al respecto.
"¿Agresión? No, agresión no, discusiones tienen todos. No, fue algo muy tonto, o sea no fue nada relevante, nada que pueda generar una separación, ni agresiones. Simplemente creo que discutieron por algo del momento, de hecho son cosas muy tontas", respondió rápidamente Handa, tras escuchar que hay rumores de agresiones entre ellos.