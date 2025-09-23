En plena entrevista a Paul Michael , su tía lo defendió de Sofía Chirinos, pero terminó armando un bochornoso escándalo en la vía pública.

Hace unos días, Paul Michael presentó públicamente a su pequeña junto a Pamela López y sus hijos, situación que incomodó a Sofía Delgado. En medio de este panorama, la tía del cantante urbano decidió intervenir mientras él era entrevistado por una reportera de ‘Todo se filtra’.

Con un tono desafiante, la mujer salió en defensa de su sobrino arremetiendo contra la madre de la niña, pero terminó protagonizando un escándalo en plena vía pública frente a las cámaras.

Tía de Paul Michael arremete con Sofía Delgado

La tía de Paul Michael no dudó en arremeter contra Sofía Delgado, expareja del cantante, lanzando duras acusaciones frente a las cámaras. Mientras tanto, Pamela López mostraba cierta incomodidad ante la situación y solo atinó a esbozar una sonrisa nerviosa.

“Sofía no tiene nada que ver acá. Mi sobrino lo dejó por coch*na. No hagas caso a la prensa. Que vaya a lavar sus calzones esa coch*na que ha vivido con nosotros y la botamos por coch*na”, dijo.

Posteriormente, la mujer calificó a la madre de la hija de su sobrino como “ratera” y aseguró que por ese motivo fue deportada. “Sofía Delgado robaba carteras en España y su hija estaba en un internado. Yo soy la tía de Paul, me llega que hablen de Sofía. Mi sobrino la dejó hace tiempo, hace dos años y ¿por qué la dejó?. Mi sobrino no habla porque es un caballero y ella se encamó con su amigo", afirmó.

¿Paul Michael agredió a Pamela López en un hotel?

El programa 'Amor y Fuego' reveló que se enteraron de fuertes rumores sobre una discusión entre Pamela López y su pareja, pero no hay imágenes para confirmar que esto sucedió. Por esta razón, decidieron preguntarle por lo sucedido a una de sus amigas, luego que les preguntaran a ellos y no respondieran al respecto.