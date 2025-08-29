Wapa.pe
Zully arranca su gira de conciertos en Lima y provincia y lanzará su videoclip en los próximos días.

    En Exclusiva Zully cumple su sueño con su gira de CONCIERTOS y estrena videolcip | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    La influencer y creadora de contenido Zully, con más de 3,6 millones de seguidores en TikTok por su estilo auténtico, espontáneo y lleno de energía, inaugura una nueva etapa en su carrera: una gira de conciertos que llegará a Lima y diversas provincias del Perú. Esta aventura artística coincide con el lanzamiento de su primera canción urbana, una propuesta musical fresca y llena de ritmo que promete cautivar al público.

    Un primer paso musical lleno de energía

    Con un dembow vibrante, divertido y lleno de frases icónicas, Zully presenta una propuesta que refleja fielmente su personalidad digital: directa, carismática y con mucha chispa.

    “Quería que mi primera propuesta musical fuera algo auténtico, que me representara tal cual soy: divertida, directa y con mucha energía”, comenta Zully. A pesar de no contar con formación formal en canto, ha trabajado intensamente y se ha preparado con disciplina para ofrecer lo mejor en su debut musical.

    El proyecto fue desarrollado con un equipo de talentos internacionales, quienes han colaborado en la producción musical y del videoclip, elevando la propuesta a estándares globales.

    Videoclip en camino… y con sorpresa

    La expectativa de la gira se ve potenciada por el anuncio del videoclip oficial de la canción, que se estrenará en menos de 30 días. Este incluirá la participación de un artista sorpresa, cuya presencia promete encender las redes. La estética visual tendrá una vibra festiva con alto impacto, evocando la energía que caracteriza a Zully.

    Gira de conciertos: compartiendo sueños con su comunidad

    Zully celebra su cumpleaños anunciando esta nueva etapa musical que se comparte con su comunidad Gatchurras, formada mayoritariamente por jóvenes seguidoras que se identifican con su autenticidad y buena vibra.

    Aunque aún no se han revelado fechas ni ciudades específicas, la gira abarcará Lima y distintas regiones del país, llevando a Zully de los vivos en redes a los escenarios reales, y demostrando que con esfuerzo y pasión, los sueños sí se cumplen.

    Inspiración, autenticidad y conexión real

    Zully señala que este es solo el comienzo de su incursión musical. Su mensaje es inspirador: con disciplina, trabajo duro y autenticidad, es posible transformarlo todo en algo valioso y significativo.

    Este paso muestra su versatilidad y su deseo de reinventarse constantemente, sin perder su esencia: conectar con la gente desde la autenticidad.

