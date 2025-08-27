Wapa.pe
Jazmín Pinedo adelanta su ingreso tras anuncio de Gisela Varcárcel y cierre del programa 'América Hoy'

Cuando Gisela Valcárcel humilló y atacó a fotógrafo quitándole su cámara

Gisela Valcárcel se encuentra en el ojo de la tormenta tras no poder hacer publicidad a sus productos en América y salir de manera intempestiva.

    Cuando Gisela Valcárcel humilló y atacó a fotógrafo quitándole su cámara
    Cuando Gisela HUMILLÓ y atacó a fotógrafo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: América / Difusión
    Cuando Gisela Valcárcel humilló y atacó a fotógrafo quitándole su cámara

    La conductora de televisión Gisela Valcárcel regresa a los titulares de espectáculo y no por sus nuevas producciones, sino por la insólita situación que ocurrió el pasado martes 26 de agosto en las instalaciones de América Televisión.

    Valcárcel tras salir del canal de Santa Beatriz, realizó un EN VIVO contando a detalle lo que pasó. Sin embargo; el programa de Magaly Medina mostró imágenes que mostraban los hechos de diferente manera. ¿Qué fue lo que ocurrió en realidad? Tras este altercado, en TikTok se va viralizado un video en donde la rubia maltrato a un fotógrafo.

    PUEDES LEER: Tula Rodríguez sería la nueva conductora tras salida del aire de 'América Hoy' tras conflicto con Gisela Valcárcel

    Cuando Gisela Valcárcel humilló a fotógrafo

     En redes sociales, diferentes usuarios sacaron a la luz un video, en donde se puede ver a la empresaria bastante alterada atacando a un fotógrafo quien le había tomado algunas fotos mientras ella hacía deporte con su pareja de aquella época, el desaparecido Javier Carmona.

    “Apestas, no te has bañado. “Yo he hecho una carrera para que tú comas,” fueron algunas de las frases que usó la animadora de televisión para humillar al reportero gráfico. Y como si esto fuera poco, Gisela también le arrebató su cámara, exigiendo que borre las imágenes.

    Cuando Gisela Valcárcel humilló y atacó a fotógrafo quitándole su cámara
    ;