Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Paul Vega confirma que negó saludo a niña con capacidades diferentes y aclara situación

Paul Vega salió a aclarar lo que realmente sucedió tras negar saludo. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Paul Vega confirma que negó saludo a niña con capacidades diferentes y aclara situación
    Paul Vega CONFIRMA que negó saludo a niña con capacidades diferentes y aclara situación | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América
    Paul Vega confirma que negó saludo a niña con capacidades diferentes y aclara situación

    El actor peruano Paul Vega se convirtió en blanco de críticas luego de que un video suyo se hiciera viral en redes sociales. En las imágenes, se le observa ignorando a una niña con habilidades especiales que lo esperaba para abrazarlo a la salida de un banco. La situación generó indignación entre los seguidores del intérprete de Koky Reyes, personaje icónico de Al fondo hay sitio, producción de América Televisión.

    Paul Vega reconoce su error y pide disculpas

    Tras varios días sin pronunciarse, el artista decidió dar su versión en América Espectáculos, donde admitió su equivocación y pidió perdón públicamente tanto a la menor como a su madre. Calificó su reacción como una “torpeza” y aseguró que no refleja la manera en la que suele relacionarse con sus admiradores.

    El actor explicó que en ese momento salía del banco para dirigirse con premura al set de grabación en Ancón, donde grababan escenas de la actual temporada de la serie. “Hubo una situación que mucha gente ha comentado, muy incómoda. Quisiera explicar un poco y pedir disculpas a esa persona que se sintió mal. Cometí una torpeza al no atenderla como se merecía”, declaró frente a cámaras.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: ¿Salió a responder? Actor de ‘Al fondo hay sitio’, Paul Vega, RECHAZÓ saludo de niña con habilidades especiales

    Si bien mencionó que las grabaciones suelen ser muy demandantes y que el equipo de producción le exige rapidez en los traslados, dejó claro que aquello no justifica su actitud. “Debí quedarme ahí y darte un abrazo. Me imagino que estuviste esperando bastante rato para conocernos. Por eso te pido disculpas”, expresó dirigiéndose directamente a la fan.

    Vega también reconoció las críticas que recibió en redes y asumió la responsabilidad: “Mucha gente criticó esa actitud, me lo merezco, hay que asumir los errores”.

    Invita a la niña al set de grabación

    Como muestra de reconciliación, el actor invitó a la niña y a su madre a visitar el set de Al fondo hay sitio en Pachacámac, con el fin de disculparse personalmente y enmendar el mal rato. “La invitación está hecha. Quisiera reparar en algo el mal rato que les hice pasar. Las disculpas van para las dos. Pasaron un mal rato por una torpeza de mi parte”, señaló.

    Paul Vega concluyó asegurando que espera reencontrarse con ellas para saludarlas con cariño y conversar con tranquilidad, sin la presión del trabajo, reiterando que lo ocurrido no refleja su verdadera personalidad ni la relación que mantiene habitualmente con los seguidores de la serie.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paul Vega confirma que negó saludo a niña con capacidades diferentes y aclara situación
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora: "No sabía, no han hablado ni con los hijos"

    Maju Mantilla: Esto fue lo último que hizo la exreina de belleza antes del ADIÓS de Gustavo Salcedo

    Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    ¿Quién es Mariana de la Vega? La mujer que fue ampayada con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

    Maju Mantilla no respalda el frío comunicado de Gustavo Salcedo

    Lo más vistos en Farándula

    Lesly Águila confiesa por qué dejó concierto de Corazón Serrano

    Esposo de Maju Mantilla asegura que terminaron HACE MESES, pero PRUEBA pondría en duda su versión

    Gustavo Salcedo blanco de duros dardos por anunciar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla en redes: “Es tan poco hombre”

    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

    Regina Alcóver sorprende al exponer doloroso distanciamiento con Gian Marco durante su matrimonio: “No me he metido en su vida”

    Ofertas

    ISUSHI SURCO

    BARRA LIBRE MAKIS: Makis + alitas + refresco ILIMITADO. Elige cualquiera de sus 6 LOCALES

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Boutique del Bonsai

    Precioso bonsái 3 modelos a elegir

    PRECIO

    S/ 18.90
    Comprar

    Vicky Salón & Spa

    Lifting de pestañas + planchado de cejas + perfilado + depilación de bozo

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;