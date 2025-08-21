El actor peruano Paul Vega se convirtió en blanco de críticas luego de que un video suyo se hiciera viral en redes sociales. En las imágenes, se le observa ignorando a una niña con habilidades especiales que lo esperaba para abrazarlo a la salida de un banco. La situación generó indignación entre los seguidores del intérprete de Koky Reyes, personaje icónico de Al fondo hay sitio, producción de América Televisión.

Paul Vega reconoce su error y pide disculpas

Tras varios días sin pronunciarse, el artista decidió dar su versión en América Espectáculos, donde admitió su equivocación y pidió perdón públicamente tanto a la menor como a su madre. Calificó su reacción como una “torpeza” y aseguró que no refleja la manera en la que suele relacionarse con sus admiradores.

El actor explicó que en ese momento salía del banco para dirigirse con premura al set de grabación en Ancón, donde grababan escenas de la actual temporada de la serie. “Hubo una situación que mucha gente ha comentado, muy incómoda. Quisiera explicar un poco y pedir disculpas a esa persona que se sintió mal. Cometí una torpeza al no atenderla como se merecía”, declaró frente a cámaras.

Si bien mencionó que las grabaciones suelen ser muy demandantes y que el equipo de producción le exige rapidez en los traslados, dejó claro que aquello no justifica su actitud. “Debí quedarme ahí y darte un abrazo. Me imagino que estuviste esperando bastante rato para conocernos. Por eso te pido disculpas”, expresó dirigiéndose directamente a la fan.

Vega también reconoció las críticas que recibió en redes y asumió la responsabilidad: “Mucha gente criticó esa actitud, me lo merezco, hay que asumir los errores”.

Invita a la niña al set de grabación

Como muestra de reconciliación, el actor invitó a la niña y a su madre a visitar el set de Al fondo hay sitio en Pachacámac, con el fin de disculparse personalmente y enmendar el mal rato. “La invitación está hecha. Quisiera reparar en algo el mal rato que les hice pasar. Las disculpas van para las dos. Pasaron un mal rato por una torpeza de mi parte”, señaló.