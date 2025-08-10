Cuatro obras competirán en la tercera edición del duelo teatral en el Nuevo Teatro Julieta

La temporada de circo se acaba y empieza la de teatro , que tienen de protagonista a un mismo escenario, el Nuevo Teatro Julieta .

Cuatro obras y una sola batalla teatral. Del 31 de julio al 24 de agosto del 2025, de jueves a domingo a las 8 p. m., cuatro piezas teatrales se enfrentarán en el Nuevo Teatro Julieta, que este año celebra la tercera edición de su competencia oficial. Durante ese periodo, actores, dramaturgos, directores y productores lucharán por un gran premio: S/10.000 y una temporada estelar en 2026.

Las piezas teatrales en duelo son ‘La suerte’, ‘Toma y daca’, ‘Reality shock’ y ‘Un día como cualquier otro’. Las funciones se realizarán en el Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta, Miraflores) y las entradas están a la venta en Joinnus. Para alegría de los amantes del teatro, se ha dispuesto un abono para ver todas las obras por S/60.

¿Cómo será la competencia en el Nuevo Teatro Julieta?

Los cuatro equipos serán evaluados por un jurado especializado que valorará tanto la propuesta artística como la gestión teatral. Además, el público que asista al Nuevo Teatro Julieta también podrá votar por su obra favorita. La pieza ganadora recibirá el Premio del Público en esta fiesta teatral que marcará la agenda de los amantes del teatro.

El concurso, organizado por la Asociación Cultural La Pasión, apuesta por el impulso a nuevos creadores escénicos, el fortalecimiento del teatro independiente y la exploración de nuevas formas de creación artística.

¿Qué obras competirán en Nuevo Teatro Julieta?

‘La suerte’

Escrita por Pérez & Disla y dirigida por Silvia Torres Matuk

Elenco: Jesús Oro y Joel Calderón

Fechas: del 31 de julio al 3 de agosto de jueves a domingo 8:00 p.m.

Sinopsis: Dos padres, un sueño y una pregunta que aún incomoda: ¿quién merece una familia? Una historia sobre amor, prejuicio y lo que realmente significa formar una familia.

‘Toma y daca’

Escrita y dirigida por Omar Velásquez

Elenco: Briscila Degregori, Dianae Soria, David Huamán Törjék, Briana Campos y Juan Carlos Díaz

Fechas: Del 7 al 10 de agosto de jueves a domingo 8:00 p.m.

Sinopsis: De cómo la corrupción es naturalizada por una clase socioeconómica capaz de todo para mantener sus privilegios. Una tragicomedia que lamentablemente podría no ser ficción.

‘Reality shock’

Escrita por Carlos González Villanueva y dirigida por Joamoc

Elenco: Alexandra Garcés, Emmanuel Caffo, Roni Ramírez y Mehida Monzón

Fechas: del 14 al 17 de agosto de jueves a domingo 8:00 p.m.

Sinopsis: En el programa concurso favorito de las familias peruanas: ‘Lo que vale un Perú’, los participantes estarán dispuestos a responder las preguntas para ganar el tan ansiado premio de 100,000 dólares. Este programa ha sido calificado como "PG", recomendamos verlo en compañía de un adulto.

‘Un día como cualquier otro’

Escrita por Stefania de Ruvo y dirigida por Gian Marco Valle

Elenco: Mario Rengifo, Alana La Madrid, Sebastián Olivencia, Leny Luna Victoria y Lucía Brozovich.

Fechas: del 21 al 24 de agosto de jueves a domingo 8:00 p.m.