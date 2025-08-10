Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Cuatro obras competirán en la tercera edición del duelo teatral en el Nuevo Teatro Julieta

La temporada de circo se acaba y empieza la de teatro, que tienen de protagonista a un mismo escenario, el Nuevo Teatro Julieta.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Cuatro obras competirán en la tercera edición del duelo teatral en el Nuevo Teatro Julieta
    Empieza la temporada de teatro.
    Cuatro obras competirán en la tercera edición del duelo teatral en el Nuevo Teatro Julieta

    Cuatro obras y una sola batalla teatral. Del 31 de julio al 24 de agosto del 2025, de jueves a domingo a las 8 p. m., cuatro piezas teatrales se enfrentarán en el Nuevo Teatro Julieta, que este año celebra la tercera edición de su competencia oficial. Durante ese periodo, actores, dramaturgos, directores y productores lucharán por un gran premio: S/10.000 y una temporada estelar en 2026.

    Las piezas teatrales en duelo son ‘La suerte’, ‘Toma y daca’, ‘Reality shock’ y ‘Un día como cualquier otro’. Las funciones se realizarán en el Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta, Miraflores) y las entradas están a la venta en Joinnus. Para alegría de los amantes del teatro, se ha dispuesto un abono para ver todas las obras por S/60.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Kimba Fá regresa con "La Ciudad Suena", un espectáculo vibrante y profundamente peruano

    ¿Cómo será la competencia en el Nuevo Teatro Julieta?

    Los cuatro equipos serán evaluados por un jurado especializado que valorará tanto la propuesta artística como la gestión teatral. Además, el público que asista al Nuevo Teatro Julieta también podrá votar por su obra favorita. La pieza ganadora recibirá el Premio del Público en esta fiesta teatral que marcará la agenda de los amantes del teatro.

    El concurso, organizado por la Asociación Cultural La Pasión, apuesta por el impulso a nuevos creadores escénicos, el fortalecimiento del teatro independiente y la exploración de nuevas formas de creación artística.

    ¿Qué obras competirán en Nuevo Teatro Julieta?

    ‘La suerte’

    • Escrita por Pérez & Disla y dirigida por Silvia Torres Matuk
    • Elenco: Jesús Oro y Joel Calderón
    • Fechas: del 31 de julio al 3 de agosto de jueves a domingo 8:00 p.m.

    Sinopsis: Dos padres, un sueño y una pregunta que aún incomoda: ¿quién merece una familia? Una historia sobre amor, prejuicio y lo que realmente significa formar una familia.

    ‘Toma y daca’

    • Escrita y dirigida por Omar Velásquez
    • Elenco: Briscila Degregori, Dianae Soria, David Huamán Törjék, Briana Campos y Juan Carlos Díaz
    • Fechas: Del 7 al 10 de agosto de jueves a domingo 8:00 p.m.

    Sinopsis: De cómo la corrupción es naturalizada por una clase socioeconómica capaz de todo para mantener sus privilegios. Una tragicomedia que lamentablemente podría no ser ficción.

    ‘Reality shock’

    • Escrita por Carlos González Villanueva y dirigida por Joamoc
    • Elenco: Alexandra Garcés, Emmanuel Caffo, Roni Ramírez y Mehida Monzón
    • Fechas: del 14 al 17 de agosto de jueves a domingo 8:00 p.m.

    Sinopsis: En el programa concurso favorito de las familias peruanas: ‘Lo que vale un Perú’, los participantes estarán dispuestos a responder las preguntas para ganar el tan ansiado premio de 100,000 dólares. Este programa ha sido calificado como "PG", recomendamos verlo en compañía de un adulto.

    ‘Un día como cualquier otro’

    • Escrita por Stefania de Ruvo y dirigida por Gian Marco Valle 
    • Elenco: Mario Rengifo, Alana La Madrid, Sebastián Olivencia, Leny Luna Victoria y Lucía Brozovich.
    • Fechas: del 21 al 24 de agosto de jueves a domingo 8:00 p.m.

    Sinopsis: Mario, un hombre común atrapado en una vida monótona y predecible, empieza a vivir sucesos, al parecer, sobrenaturales. Ideal para quienes disfrutan del buen teatro y de las historias que nos sacuden y nos hacen pensar. Una comedia existencialista que te invita a reírte de lo absurdo y a reflexionar sobre la rutina y la libertad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Cuatro obras competirán en la tercera edición del duelo teatral en el Nuevo Teatro Julieta
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Actor peruano que trabaja en Televisa regresa a Lima y prefirió ir a mercado a comer ceviche

    Allison Pastor sorprende al revelar su verdadera edad y cuántos años le lleva Erick Elera: “Imposible”

    Dayanita reveló el fin de su relación con Miguel Rubio: “Cada quien está en lo suyo”

    Melissa Klug reacciona ante posible infidelidad de Jesús Barco: "El engaño y la traición son decisiones"

    Cristian Rivero se SINCERA sobre la DOLOROSA razón por la que NO PUDO tener una hija con Gianella Neyra

    Lo más vistos en Farándula

    Christian Domínguez no aguanta las lágrimas y toma insólita decisión con hijos de Karla Tarazona tras imputaciones de Leonard León

    Filtran video de Ethel Pozo junto a Gisela Valcárcel y Valeria Piazza tras fuerte altercado que provocó lágrimas

    Alejandra Baigorria rompe su silencio sobre hija oculta de Steve Palao

    Jorge Benavides manda carta notarial a América tras brindarle exclusiva de Dayanita a Chola Chabuca

    Hijo de Karla Tarazona PIDIÓ exponer a su padre Leonard León, pero ella lo impidió: “Se le ha calmado”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;