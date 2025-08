La tensión entre Leonard León y Karla Tarazona ha subido de tono , y esta vez no fue ella quien respondió, sino su actual pareja, el cumbiambero Christian Domínguez . Luego de que el padre de los hijos de Karla anunciara públicamente que ganó el juicio por violencia psicológica, Christian salió al frente con un mensaje directo y cargado de advertencias.

Tras conocerse que el Poder Judicial archivó las medidas de protección a favor de Karla Tarazona , Leonard León aseguró que ahora puede hablar libremente y acercarse a su expareja sin restricciones legales. Sin embargo, sus declaraciones no pasaron desapercibidas, sobre todo para Christian Domínguez, quien decidió pronunciarse en redes.

En una publicación en sus historias de Instagram, Domínguez escribió un texto que muchos consideran dirigido a Leonard León, en respaldo absoluto a Karla: "¿Tú sabes por qué algunas personas no te soportan? Porque no logran quebrarte, porque después de todo lo que te ha pasado sigues en pie al frente, porque te da igual lo que digan los demás porque tú confías en ti y al final todo se resume en si Dios está contigo, ¿quién contra ti?", se leyó en un primer mensaje.

Sin embargo, lo que encendió aún más la polémica fue la siguiente frase que acompañó a esa reflexión: "Así que ya resígnate porque por las puras es jaja", una clara advertencia que muchos usuarios en redes entendieron como una indirecta (nada sutil) al ex de Tarazona.

"Yo hablé con Christian Domínguez. (…) Que no se le falte el respeto a la madre de estos menores, porque es su pareja y la madre de su hijo, porque si eso llegase a pasar, él no tendría ninguna duda de ir y enseñarle a ser hombre", expresó Norka, dejando claro que Christian no piensa quedarse callado.