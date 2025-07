Aunque ‘Aladino’ ha tenido buenos momentos con Emelec, medios ecuatorianos informaron que no se presentó a las prácticas ni el lunes ni el miércoles, lo que generó dudas sobre su continuidad. Posteriormente, trascendió que el jugador estaría lidiando con un fuerte dolor lumbar, razón por la cual estaría recibiendo tratamiento físico y se mantiene en duda su participación en el próximo partido frente a Mushuc Runa.

Justo en medio de esta crisis personal y profesional, muchos se preguntaban qué papel jugaba Pamela Franco , quien fue vinculada sentimentalmente con el futbolista. La cantante reapareció en sus redes sociales, aunque no para enviarle apoyo público, sino para mostrarse relajada junto a su amiga Christy, quien maneja un centro de belleza. Al parecer, Pamela decidió seguir con su rutina de cuidados estéticos.

En paralelo, el tema de la pensión de alimentos sigue escalando. Como se sabe, Christian Cueva está obligado a pagarle mensualmente 12 mil soles a Pamela López, de los cuales 4 mil están destinados exclusivamente para alimentación y el resto para educación. Sin embargo, la también animadora ha mostrado su desacuerdo, asegurando que el monto no cubre todas las necesidades de sus hijos.

“La señora ahora no quiere 40 mil como quería antes, ahora está pidiendo 64 mil quinientos y tanto. No sé, de repente tiene un hijo más que mantener, no lo sé”.