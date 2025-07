A través de sus redes sociales, Sully sigue conectada con sus seguidores, aunque su contenido gira en torno a viajes, arquitectura y momentos íntimos con su hijo. En una emotiva publicación por el Día de la Madre expresó: “No me arrepiento ni un segundo de haber puesto mi rol de mamá primero. A veces me detengo a mirarte y no puedo evitar que los ojos se me llenen de lágrimas de orgullo”.