“Quiero que sepas que el amor por ti es inmenso e infinito, que no se alejará ni la vida para agradecer tu existencia a nuestro creador, eres mi vida junto a tus hermanitos y eso me da el derecho de ser feliz, tan fuerte, tan decidida, tan inteligente, tan noble, tan risueña, tan buena con todos, tan ingesta, tan sabia, ruego a Dios que siempre cuide de tu vida y la bendiga en todo momento, guíe tus pasos y nos siga manteniendo más unidas que nunca. Eres la más propia de mis obras, me has enseñado más de lo que imaginas estoy muy orgullosa de ti, eres muy hermosa, siempre estaré para ti porque tú eres mi niña eterna”, agregó.