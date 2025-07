Aunque a primera vista no parece una frase que cause controversia, lo cierto es que el video que Alessandra subió a TikTok ha desatado furor por los ‘likes’ que dio a comentarios que muchos interpretan como indirectas: ‘IIgnorar a gente infeliz atrae paz! Y aquí se nota en el brillo de sus ojos’, ‘Que lo que digan no te afecte, tu eres dueña de tu vida no los demás’ o ‘no le hagas caso a la gente envidiosa vive tu vida y se feliz’.