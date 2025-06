La influencer Pamela López ha desatado un nuevo enfrentamiento con Pamela Franco , a quien acusa de haber fotografiado a sus hijos en el aeropuerto sin su consentimiento. Como parte de su reclamo, le envió una carta notarial exigiendo explicaciones. Ante ello, la cantante peruana anunció que tomará acciones legales para defenderse. No obstante, en medio de la polémica, la artista trujillana sorprendió al compartir una emotiva publicación en sus redes sociales, dejando entrever su estado emocional frente a la situación.

"Ustedes son la razón de mi vida (con la Chimi) Cuando pensé que ya no podía más y que el mundo entero se me venía encima, ustedes con su amor, con sus ocurrencias, con sus sueños, con sus locuras y con sus atenciones me revivieron con el ave fénix", escribió en su historia.