Lucho Barrunto, íntimo amigo de Christian Cueva, dejó al descubierto un detalle inesperado sobre la relación del futbolista con Pamela Franco. Según contó, es la cantante quien se encarga de todos los gastos mientras Cueva atraviesa una complicada etapa económica.

Durante su participación en el programa América Hoy, Lucho Barrunto sorprendió al lanzar una revelación que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo y del deporte. El empresario, conocido por ser amigo cercano de Christian Cueva, aseguró que el futbolista viene siendo apoyado económicamente por su pareja, Pamela Franco.

“La señora Franco lo ha estado manteniendo al Cholo, lo ha ayudado en todo, claro, lo digo abiertamente, la señora, yo lo he visto, no me lo han contado, yo lo he visto, piensan que la señora le va a quitar a Christian”, declaró en vivo, dejando clara su posición.

Además, Barrunto destacó el nivel de compromiso que, según él, Pamela ha demostrado desde que inició su relación con el deportista. “La señora todo paga para Christian”, afirmó tajantemente. Finalmente, no dudó en elogiar la entrega de la cantante, incluso en medio de momentos difíciles para el mediocampista.

“Yo no he visto a una mujer que lo quiera tanto al Cholo con todos los problemas, con todos los problemas no lo deja, mis respetos para ella”, expresó.

Amigo de Christian Cueva advierte posible embargo de bienes tras separación de Pamela López

La crisis personal y económica de Christian Cueva se agrava a raíz de su ruptura con Pamela López. Así lo reveló su íntimo amigo Lucho Barrunto, quien describió un panorama financiero complicado para el mediocampista, incluso después de su salida de Cienciano y su reciente fichaje en Ecuador.

Barrunto explicó que la deuda del futbolista no solo está vinculada a compromisos locales, sino también a un proceso internacional que podría costarle sus propiedades: "El Cholo le está debiendo plata a la FIFA, por más de un millón y medio de dólares, o sea están buscando quitarle algo. El Cholo está endeudado y de repente le quitan hasta sus propiedades y eso nadie lo sabe. Él tiene que seguir trabajando en lo que venga. Él adora a sus hijos y no los puede ver, eso no es maltrato más que psicológico", aseguró.