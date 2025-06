Mario Irivarren y Laura Spoya , compañeros de Gerardo Pe en el podcast Good Time, fueron dos de las figuras más destacadas entre el público. No solo alentaron a su amigo desde las gradas, sino que también fueron testigos directos de la intensa pelea que mantuvo a todos los asistentes al borde de sus asientos.

Desde el inicio del combate, Gerardo Pe dejó en evidencia una marcada superioridad sobre su oponente, Alonso Acuña, quien no logró contrarrestar la velocidad ni la precisión de los golpes del influencer. El primer round fue claramente dominado por el conductor de Good Time, quien supo imponer su ritmo y controlar la pelea con notable destreza.

“Yo no sé mucho de box, pero yo no sé qué han visto estos árbitros. Yo he visto un concierto de puñetes de Gerardo a Alonso. ¿Cómo que empate? Explíquenme”, dijo con evidente enojo.