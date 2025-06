¿Rodrigo Cuba volvió a buscar a Melissa Paredes? Anthony Aranda reacciona y enciende las alarmas

"Cuando ves a ese que le ruega a su ex… No es no", se lee en el clip compartido por el esposo de Melissa, quien dejó un mensaje interpretado por muchos como una indirecta directa hacia el 'Gato' Cuba.

"Por mi mente pasó: Rodrigo entiende, no voy a volver contigo", "Del Gato no vas a estar hablando Activador", "El gato furioso rogando", "No, díganme que no habla del gato", "Ya ni me cuentes, suficiente con eso para entender", son algunos de los comentarios que reflejarían la lectura de sus seguidores frente al video del también bailarín.