El reality de América Televisión remeció la farándula peruana al confirmar oficialmente el ingreso de Vania Bludau y Alejandra Baigorria a la nueva temporada de Esto es Guerra. Sin embargo, no todos celebraron la noticia. Mario Irivarren, expareja de Vania, no dejó pasar la oportunidad y lanzó un contundente mensaje que habría estado dirigido a alguien en particular.

"Yo la he pasado bien, me dio nervios salir, pero no he sentido la mala vibra y los nervios de los demás. No presté atención a sus caras y reacciones, en lo que a mí se refiere no me es relevante", afirmó el influencer.