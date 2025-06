Este domingo 15 de junio, el actor argentino Pablo Heredia retomará su participación en el programa 'El valor de la verdad', donde enfrentará una de las preguntas más esperadas: ' ¿Acabó tu relación con Alessandra Fuller por Alondra García Miró? '. Aunque en el adelanto no se revela si responde con un 'sí' o un 'no', todo indica que su declaración arrojará luz sobre el verdadero vínculo que mantuvo con la modelo.

"Le mando un mensaje. 'Mis masajes son mejores' , le digo. 'Ay, bueno, a ver cuándo', me dice. Ale vio eso y se enojó. (...) No sé en qué momento se peleó con su novio y nos llevábamos viendo, estábamos siempre juntos. (...) La amaba muchísimo, estaba muy enamorado. Como que se me partió el alma, aparte ya sabía que yo estaba grabando con ella", se le escucha decir a Pablo Heredia.

También, en el adelanto se deja entrever que Pablo Heredia se refiere a una fuerte discusión que habría tenido con Paolo Guerrero."Yo me levanto y lo miro. Era una agresividad tan fuerte que empezamos a discutir y yo le dije 'No me podés hacer esto. No me podés tratar así'", enfatizó.