Por ello, Giacomo Bocchio no dudó en desmentir las especulaciones que circulaban en redes sociales y dejó en claro que no tiene ningún problema con Edson Dávila. “Primero voy a hacer un lomo saltado de pollo y, segundo, te quiero dar un abrazo porque han estado diciendo que te daba la espalda, que no te he hablado... tonteras. Solo quiero dejar en claro que Edson me cae muy bien y quería darle un abrazo públicamente”, declaró con emoción.