“Brunella, ¿puedes mirar un poco hacia allá?”, dijo para mostrarse impactado: “¡Estás con un chupetón, oye! Señor director, le pido que se acerque porque acabo de ver algo bastante extraño y no puede venir a trabajar así”, dijo el conductor.

“Oye, tú sabes que por algo así puedes ocasionar un divorcio, no, por tus chistes desubicados”, comentó Brunella, quien pasó a explicar por qué tenía esa área de su cuello manchada: “Me estuve haciendo mis ondas y se cae la rizadora en mi cuello, estoy quemada, qué feo ha quedado”, añadió.

“Bien malpensado, bien mala leche, no sé qué quieres ocasionar con tus palabras. Mi esposo sabe que no me ha hecho ningún chupetón, pues”, le gritó a Edson.