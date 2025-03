Este lamentable hecho se suma a una preocupante ola de ataques contra bandas de cumbia y salsa. La confusión entre los nombres de Armonía 10 y A10 de Walther Lozada no es un hecho aislado, sino el resultado de una disputa legal que viene arrastrando la cumbia peruana desde 2022. La muerte de Walther Lozada marcó el inicio de una pugna entre su familia y Javier Lozada , hermano del fallecido y actual administrador de la marca Armonía 10 . Mientras los herederos de Walther formaron A10 de Walther Lozada, Javier Lozada registró el nombre de Armonía 10, generando confusión entre los seguidores y contratantes de eventos.

El conflicto no se limita a los escenarios y juzgados. En diciembre de 2024, A10 de Walther Lozada sufrió un atentado en el Callao, cuando sicarios dispararon contra su bus antes de una presentación. Según el manager de la banda, Agustín Távara, han sido objeto de amenazas de extorsión con sumas que van desde los 20 hasta los 200 mil soles. "Nos piden dinero para dejarnos trabajar. Si no pagamos, nos atacan", denunció en su momento. Mensajes enviados a la agrupación advertían que, de no ceder a las exigencias, el siguiente ataque sería con explosivos.