Tras el candente paso de Pamela López en ‘El valor de la verdad’, Christian Cueva confirmó que recibió la invitación para sentarse en el sillón de la verdad y pasar por el polígrafo. El futbolista y cantante Pamela Franco estuvieron de invitados en el podcast de TVMost+, donde respondieron sin tapujos a las declaraciones realizadas por la empresaria.

¿Christian Cueva irá a ‘El valor de la verdad’?

Durante la última edición del podcast que conducen Roxana Molina, Andrea San Martín y Carloncho, Christian Cueva y Pamela Franco hablaron de todo, pero sobre todo de la invitación que recibió ‘Aladino’ para ir a ‘El valor de la verdad’.

Ante esto, el futbolista afirmó que sí lo han invitado para ser parte del programa liderado por Beto Ortiz: "A mí me invitaron también, me invitaron, me dijeron y me escribieron y realmente si voy a hablar mal de estas cosas creo que no se va a acabar nunca", indicó Cueva, demostrando que ya desea que acabar con los comentarios.

Pese a las acusaciones, Cueva ha preferido no entrar en vaivenes con la madre de sus hijos. Como un gesto de arrepentimiento, pidió disculpas por un incidente del pasado contra la hija mayor de Pamela López, Fabianna. Reconoció que sus palabras no fueron las correctas y que fue por un momento de “impulso y cólera”, aunque los presentadores del programa indicaron que su reacción no fue la mejor, independientemente las circunstancias.

Pamela Franco habría perdido hijo con Christian Cueva

Una de las preguntas hechas por Beto Ortiz a Pamela López en El valor de la verdad: "¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva?". Ante esto, Pamela López no dudó en confirmar la situación.

De acuerdo a López, fue la presentadora de TV, Janet Barboza le reveló sobre la perdida de la cantante. No obstante, según le contó a Beto Ortiz, Cueva no le aceptó la verdad sobre el supuesto embarazo de su entonces amante.

"Entre tantas cosas que ella me contaba, me menciona que Christian había perdido a su hijo, con quien era su amante, con Pamela Franco. Y cuando él me confiesa, se lo pregunté y obviamente me lo negó. Me juró por la vida de mi hijo que jamás", respondió finalmente.