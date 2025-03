La segunda interrogante es: "¿Te nego Christian Cueva su romance con Rosángela Espinoza?". López contó: "Recuerdo que me llegó a mi teléfono momentos donde a ella la molestaban con el padre de mis hijos en su reality. Siempre los relacionaban. Él me dijo que solo fue por un saludo que le envió. Luego, me confesó que sí salieron a una cena. La foto para mí me dejó en shock. Quisiera que se sepa la verdad. Que lo aclare".