"Esta es la nota central, la nota prometida, por eso viajó mi equipo y esta es una nota que la he visto hace ratito, a mí las lágrimas se me salieron cuando a él mi equipo le muestra el mensaje de su padre. Fue un momento sumamente emotivo, como todos saben, mi papá murió hace dos años y entonces a mí me recordó mucho eso porque yo he sido pegada a mi papá", dijo en un comienzo.