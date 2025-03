Magaly Medina estalló en redes tras recibir un comentario que señalaba a su esposo, Alfredo Zambrano. Un usuario se refirió al notario como "clonador", lo que desató la inmediata reacción de la conductora. Fiel a su estilo, no dudó en responder y defender su matrimonio con contundencia. Aquí te contamos qué dijo y cómo enfrentó la polémica.

¿Qué dijo Magaly Medina tras acusaciones contra Alfredo Zambrano?

Magaly Medina no dudó en alzar la voz para defender a su esposo, Alfredo Zambrano, de recientes rumores en redes sociales. En los últimos días, se ha especulado sobre una supuesta relación del notario con un caso de clonación de placas vehiculares, generando controversia.

La conductora de ATV recurrió al humor para responder a los comentarios sobre su relación con Alfredo Zambrano. A través de TikTok, la conductora compartió un video en el que resaltó las marcadas diferencias de carácter entre ambos. Con su estilo sarcástico, bromeó sobre la percepción que tiene el público de su matrimonio y lanzó una divertida frase: “Cuando me dice la gente: ‘Tu esposo se ve tan buena gente y tú te ves tan mala’. ¿Así? A ver pues, llévatelo. Te lo regalo un mes”.

La publicación de Magaly Medina no pasó desapercibida y desató una ola de reacciones en redes sociales. Entre los mensajes, hubo uno que llamó especialmente su atención, en el que un usuario insinuó supuestos vínculos ilícitos de Alfredo Zambrano al escribir: “El Pingüino no era tan sano y sagrado... tremendo marabunta y clonador había resultado”. Estas palabras no le hicieron gracia a la conductora, quien de inmediato salió al frente para defender a su esposo con una respuesta tajante.

Medina no tardó en reaccionar y salió al frente para defender a su esposo de las acusaciones que circulaban en redes sociales. La conductora dejó claro que no permitirá que se manche su entorno familiar con especulaciones infundadas. “Mis odiadores le ruegan a todas las vírgenes que mi esposo esté involucrado en mafias o cochinadas al margen de la ley. Felizmente, no me casé con un delincuente”, afirmó con contundencia, dejando en evidencia su molestia ante los ataques.

Para Magaly Medina, estas acusaciones no son más que un intento de desacreditarla a través de su círculo cercano. La conductora aseguró que los ataques buscan afectar su imagen de manera indirecta. “Como a mí no me pueden derrumbar, buscan manchar la impecable carrera de mi esposo”, expresó con firmeza, respaldando la trayectoria profesional de Alfredo Zambrano y dejando claro que confía plenamente en él.

¿En qué escándalo se vio envuelto el esposo de Magaly Medina?

Una investigación periodística puso en el ojo del huracán a la Notaría Zambrano tras ser vinculada a un presunto caso de clonación de placas vehiculares utilizadas en actividades delictivas.

Durante un operativo policial, se hallaron documentos que llevaban la firma y el sello de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, lo que generó interrogantes sobre su posible relación con el hecho.